Bartın'ın 'mavi bayraklı' ilk plajı: İnkum

DHA 21.05.2021 - 14:27
Bartın Belediyesi, geçen yıl İnkum tatil beldesinde plaja mavi bayrak için Türkiye Çevre Eğitim Vakfı’na başvurdu. Mavi bayraklı plaj unvanına sahip olabilmek için belirlenen kriterlere uyulması adına, 4 ana başlıkta, toplanan suyun temizliği, çevre yönetimi, can güvenliği ve engelli erişimi gibi 33 alt kriterle ilgili çalışma yapıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Türkiye'deki mavi bayrak almaya hak kazanan 519 plaj arasında Bartın İnkum Plajı'nın da 3 noktada bayrak aldığını açıkladı.