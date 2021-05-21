Bartın'ın 'mavi bayraklı' ilk plajı: İnkum

Atıkların denize akmasını önlediklerini belirten Başkan Akın, “Mavi bayrağı almak için çevre yönetimi, can güvenliği ve suyun kalitesi gibi noktalardan 4 yıldır belirli aralıklarla örnekler alındı. İnkum tatil beldemizde 4 yıl öncesine kadar denize 14 bin ton atık akıyordu. Ancak, Avrupa Birliği projesi ve belediyemizin ortaklaşa yaptığı atık su arıtma tesisini faaliyete geçirerek, bu atığın denize akmasını önledik. Özellikle İnkum tatil beldesinde çeken akıntı yoğun olduğu bir yer olduğu için cankurtaranlar ve diğer önlemleri sıkı sıkıya aldık. Yine plajımızın temizliğini özel makinelerle yaparak, tertemiz bir kum haline getirdik. Hep birlikte çalışarak, mavi bayrağı almış olduk. Tertemiz bir denizimiz var. Bartın ilk kez bir mavi bayraklı plajı oldu. Kentimize hayırlı olsun. Yerli ve yabancı turistlerimizi bekliyoruz" diye konuştu.