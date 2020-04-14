Batı Karadeniz yaylalarında iki mevsim bir arada yaşanıyor

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Düzce Valiliği tarafından girişleri kapatılan, rakımları 1200-1800 metre arasında değişen Güzeldere, Pürenli, Hira, Derebalık, Kardüz, Odayeri ve Balıklı yaylalarında iki mevsim bir arada yaşanıyor.