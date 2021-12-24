Batı Karadeniz'deki ormanlarda iki mevsim tek karede

İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı olan Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimindeki ormanlarda sonbaharda ve kış mevsiminin tek karede birleştirilmesiyle güzel görüntüler ortaya çıktı.

Haberler - Anadolu Ajansı 24.12.2021 - 12:35

Batı Karadeniz'deki ormanlarda iki mevsim tek karede - 1

Yüz ölçümlerinin büyük bölümü ormanlarla kaplı ve , her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünüyor.

Batı Karadeniz'deki ormanlarda iki mevsim tek karede - 2

Her gün binlerce aracın geçtiği Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimini kullanan sürücüler, doğanın 4 mevsim sunduğu görsel şölen eşliğinde seyahat etme imkanı buluyor.

Batı Karadeniz'deki ormanlarda iki mevsim tek karede - 3

D-100 kara yolunun Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere, Seymenler mevkisi ile Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli, Batı 'deki sahil kentlerine ulaşım sağlanan D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nda yoğun olarak bulunan çınar, gürgen ve kestane ağaçlarında sonbaharda oluşan sarı, kahverengi ve yeşil tonlarını kış mevsiminde yerini beyaz örtüye bıraktı.

Batı Karadeniz'deki ormanlarda iki mevsim tek karede - 4

Bölgede her iki mevsimde aynı bölgelerden drone ile çekilen görüntü ve fotoğraflar, tek karede bileştirilerek güzel görüntüler oluşturdu.

Batı Karadeniz'deki ormanlarda iki mevsim tek karede - 5
Batı Karadeniz'deki ormanlarda iki mevsim tek karede - 6
Batı Karadeniz'deki ormanlarda iki mevsim tek karede - 7
Batı Karadeniz'deki ormanlarda iki mevsim tek karede - 8
Batı Karadeniz'deki ormanlarda iki mevsim tek karede - 9
Batı Karadeniz'deki ormanlarda iki mevsim tek karede - 10

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