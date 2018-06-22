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'Batı Karadeniz'in İncisi' Akçakoca'da gün batımının eşsiz güzelliği

Anadolu Ajansı

Düzce'nin Karadeniz kıyısı ilçesi Akçakoca'da havanın ısınmasıyla birlikte akşam vakti gün batımı esnasında güneşin denize yansıyan görüntüsü kartpostallık görüntüler oluşturarak izleyenleri büyülüyor.

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    en güzel gün batımı nerede izlenilir, akçakoca yapılacak şeyler, düzce'de gezilecek yerler

    "Batı Karadeniz'in İncisi" olarak bilinen Düzce'nin Akçakoca ilçesinde gün batımı güzel görüntüler oluşturdu.

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    en güzel gün batımı nerede izlenilir, akçakoca yapılacak şeyler, düzce'de gezilecek yerler
    Bölgenin önemli turistik alanlarının başında gelen ve "Batı Karadeniz'in incisi" olarak adlandırılan Akçakoca'da gün batımındaki kıyı balıkçılarının telaşları renkli görüntülere sahne oldu.
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    en güzel gün batımı nerede izlenilir, akçakoca yapılacak şeyler, düzce'de gezilecek yerler

    Objektiflere yansıyan görüntülerde eşsiz manzaralar yer alırken, bir balıkçının güneş ile bütünleşmesi güzel görüntüler oluşturdu.

    GÜNEŞİN EN YAVAŞ BATTIĞI YER: GÖKÇEADA

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    en güzel gün batımı nerede izlenilir, akçakoca yapılacak şeyler, düzce'de gezilecek yerler

    Yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği ilçede, sıcaklıkların yükselmesini fırsat bilen vatandaşlar, liman içerisinde yürüyüş yapıp, cep telefonları ile çektikleri resimlerle gün batımını ölümsüzleştiriyor.

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    en güzel gün batımı nerede izlenilir, akçakoca yapılacak şeyler, düzce'de gezilecek yerler
  • 6

    en güzel gün batımı nerede izlenilir, akçakoca yapılacak şeyler, düzce'de gezilecek yerler
  • 7

    en güzel gün batımı nerede izlenilir, akçakoca yapılacak şeyler, düzce'de gezilecek yerler
  • 8

    en güzel gün batımı nerede izlenilir, akçakoca yapılacak şeyler, düzce'de gezilecek yerler
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    en güzel gün batımı nerede izlenilir, akçakoca yapılacak şeyler, düzce'de gezilecek yerler
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    en güzel gün batımı nerede izlenilir, akçakoca yapılacak şeyler, düzce'de gezilecek yerler
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