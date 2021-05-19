Batman'da 2 bin 500 rakımdaki kar tünelleri ilgi çekiyor

Batman'ın Sason ilçesinde 2 bin 500 rakımlı Dabanang Yaylası'nda kış aylarında kalınlığı 10 metreye kadar ulaşan kar, havanın ısınmasıyla eriyerek, 3 metre yüksekliğinde mağaralara ve 50 metre uzunluğunda kardan tünellere dönüştü.

Anadolu Ajansı 19.05.2021 - 17:37

Batman'da 2 bin 500 rakımdaki kar tünelleri ilgi çekiyor - 1

Yaklaşık 2 bin 500 metre rakımdaki yaylada kış aylarında düşen ve biriken kar, havanın ısınmasıyla eriyerek, tünellere dönüşüyor.

Batman'da 2 bin 500 rakımdaki kar tünelleri ilgi çekiyor - 2

Doğa harikası tüneller, yöre sakinleri kadar doğa fotoğrafçılarının da ilgisini çekiyor.

Batman'da 2 bin 500 rakımdaki kar tünelleri ilgi çekiyor - 3

Tünelin içine giren ziyaretçiler sıcak havada serinleme fırsatı buluyor.

Batman'da 2 bin 500 rakımdaki kar tünelleri ilgi çekiyor - 4

İstanbul'dan Batman'a gelerek kardan tünelin bulunduğu yaylayı ziyaret eden vatandaşlardan Nasır Domurcuk, her sene bu görüntüleri internetten izlediğini belirterek, bu sene bu manzarayı görmek için geldiğini söyledi.

Batman'da 2 bin 500 rakımdaki kar tünelleri ilgi çekiyor - 5

Domurcuk, "Tünelin dışında sıcaktan bunalıyoruz. Tünele girince de üşüyoruz. Şu an çok mutluyum. Herkesin bu duyguyu yaşaması lazım" diye konuştu.

Batman'da 2 bin 500 rakımdaki kar tünelleri ilgi çekiyor - 6
Batman'da 2 bin 500 rakımdaki kar tünelleri ilgi çekiyor - 7
Batman'da 2 bin 500 rakımdaki kar tünelleri ilgi çekiyor - 8
Batman'da 2 bin 500 rakımdaki kar tünelleri ilgi çekiyor - 9
Batman'da 2 bin 500 rakımdaki kar tünelleri ilgi çekiyor - 10

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