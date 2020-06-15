Bayburt'ta 3 bin yıllık gizemli yeraltı şehri Aydıntepe ziyarete açıldı

Bayburt'ta 3 bin yıllık geçmişiyle yörenin önemli tarihi yapılarından olan Aydıntepe Yeraltı Şehri, normalleşme süreciyle kapılarını yeniden açtı.

Anadolu Ajansı 15.06.2020 - 16:05

Bayburt'ta 3 bin yıllık gizemli yeraltı şehri Aydıntepe ziyarete açıldı - 1

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde bir inşaat kazısıyla tesadüfen keşfedilen, binlerce yıllık geçmişi ve gizemiyle ziyaretçilerini etkileyen Aydıntepe Yeraltı Şehri, normalleşme süreciyle yeniden ziyaretçilerini kabul ediyor.

Bayburt'ta 3 bin yıllık gizemli yeraltı şehri Aydıntepe ziyarete açıldı - 2

İlçe merkezindeki evlerin, iş yerlerinin, cadde ve sokakların altındaki Aydıntepe Yeraltı Şehri, yüzeyden 2-2,5 metre derinde, hiçbir yapı malzemesi kullanılmadan, ana kayaya oyulmuş galeriler, odalar ve bu odaların açıldığı daha geniş mekanlardan oluşuyor.

Bayburt'ta 3 bin yıllık gizemli yeraltı şehri Aydıntepe ziyarete açıldı - 3

Kentin önemli kültürel ve tarihi değeri olarak dikkati çeken ve her yıl 30-35 bin civarında ziyaretçi ağırlayan yer altı şehrinde, normalleşme süreciyle hareketlilik yaşanmaya başlandı.

Bayburt'ta 3 bin yıllık gizemli yeraltı şehri Aydıntepe ziyarete açıldı - 4
Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın, yaptığı açıklamada, şu ana kadar elde edilen bulgulara göre yer altı şehrinin, Hristiyanlığın ilk dönemlerinde Roma zulmünden kurtulmak için sığınak olarak kullanıldığını söyledi.
Bayburt'ta 3 bin yıllık gizemli yeraltı şehri Aydıntepe ziyarete açıldı - 5

İlçe merkezinde evlerin hemen altında bulunan 3 bin yıllık tarihi şehrin, 25 yıl önce bir inşaat kazısıyla gün yüzüne çıktığını belirten Akın, "Normalleşme süreciyle birlikte yeraltı şehrimiz kapılarını açtı. Salgından dolayı 3 aydır evlerinden dışarıya çıkmayan vatandaşlarımız, bu bölgenin en önemli tarihi güzelliklerinden biri olan yer altı şehrini görmek için gelmeye başladılar. Tüm vatandaşlarımızı bu coğrafyamızın tarihi güzelliğini görmeye davet ediyoruz. Gerekli önlemlerimizi aldık. Herkesi buraya bekliyoruz" dedi.

Bayburt'ta 3 bin yıllık gizemli yeraltı şehri Aydıntepe ziyarete açıldı - 6

Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk ise yer altı şehrinde çalışmaların sürdüğünü anlatarak, son bulgulara göre, tarihi yapının, doğu ve batı tarafına doğru 4 kilometre daha uzama imkanı olduğunu ifade etti.

Bayburt'ta 3 bin yıllık gizemli yeraltı şehri Aydıntepe ziyarete açıldı - 7

Bölgenin röntgenini çekecek bir projenin, hazırlık aşamasında olduğunu aktaran Şentürk, şunları kaydetti:

"Bir proje yapıp bu 4 kilometreyi de ortaya çıkararak, Türkiye çapında bunu turizme kazandırmamız gerekiyor. Aydıntepe'ye turist çekmek için çalışmamız gerekiyor. İnşallah yer altı şehrini, güzel bir projeyle tüm gizemini çözerek, ülke turizmine kazandıracağız"

Tarihi yapının geçen yıl 30-35 bin civarında ziyaretçi ağırladığına dikkati çeken Şentürk, "Bu yıl salgın dolayısıyla yeni hizmet vermeye başladık. Beklentimiz 50 bini bulmak. İnşallah bu rakamı yakalamaya çalışacağız" diye konuştu.

Bayburt'ta 3 bin yıllık gizemli yeraltı şehri Aydıntepe ziyarete açıldı - 8

Yer altı şehrinin gizemli bir yer olduğu için dikkatini çektiğini söyleyen ziyaretçilerden Ali Kahraman da ara sıra ziyarette bulunduğu yapıyı yeniden görmek için Aydıntepe'ye geldiğini belirtti.

Kahraman, "covid-19 nedeniyle buranın kapalı olduğunu biliyorduk. Açıldığını öğrenir öğrenmez ziyarete geldim. Her geldiğimde burası beni daha fazla etkiliyor. Özellikle bu yapının Bayburt kent merkezine kadar uzandığı söyleniyor. Bunu çok merak ediyordum ve bununla ilgili çalışmalar olduğunu da öğrendim. Fırsat buldukça gelmeyi düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

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