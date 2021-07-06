Bayburt'un ödüllü Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nin ziyaretçileri Selçuklu mimarisi handa ağırlanacak

İş insanı Kenan Yavuz, 2013'te, doğup büyüdüğü Beşpınar köyünde 4 bin 500 metrekare kapalı, 10 bin 500 metrekare açık alan olmak üzere toplam 15 bin metrekare üzerinde kültür evi kurdu. Yaklaşık 6 yıl kültür evi olarak hizmet veren mekan, 2019'da "Resmi Özel Müze" statüsü kazandı.

Kentin en önemli kültür ve turizm noktalarından olan ve geçen yıl Covid-19 salgınına rağmen 12 bin turist ağırlayan müze, Avrupa Müze Forumu'nca her yıl düzenlenen "Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri" yarışmasında "2021 Silletto Ödülü"ne layık görüldü.

HAYALLE BAŞLAYIP AVRUPA'NIN EN İYİSİ OLDULAR