Bayram tatili için en güzel rotalar

Gideros Koyu / Kastamonu

Doğal güzellikleriyle ün salmış Karadeniz yaz tatili için pek o kadar da akla gelen bir yer değil. Bunun sebebi ise aslında bazı noktaların tatilciler tarafından henüz keşfedilmemiş olması. Örneğin Kastamonu'nun Cide ilçesinde bulunan Gideros Koyu da bu destinasyonlardan biri. Kestane, kayın, meşe, çam ve şimşir ağaçlarının ortasında yer alan Gideros Koyu, Karadeniz'in dalgalı sularının aksine sakin bir denize sahip. Bu koyda yüzmenin tadını çıkardıktan sonra yeni tutulmuş taptaze balıkların tadına bakmak da mümkün. Farklı çeşitte balıkların yanı sıra Kastamonu'nun yöresel lezzetlerini de deneyebilirsiniz.

"KANYON GÖRMEK İÇİN ARİZONA'YA GİTMEYE GEREK YOK, KASTAMONU'YA GELİN"