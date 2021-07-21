Bayram tatilinde masalsı yolculuğun adresi 'Doğu Ekspresi'ne ilgi arttı

Ankara'dan Kars'a gelen yolculardan Aslıhan Bulut, Doğu Ekspresi ile daha önce yolculuk yapmayı planladığını ancak Covid-19 nedeniyle yapamadığını söyledi.

Çok güzel bir yolculukla eğlenerek, yeni arkadaşlar edinerek Kars'a geldiğini ifade eden Bulut, "Benim için ayrı ve güzel bir tecrübe oldu. Aslen Karslıyım ama Doğu Ekspresi ile hiç yolculuk yapmamıştım, bugüne nasip oldu. Yola çıkarken de büyük kaygılarım vardı, 'Bu kadar uzun yolculuk nasıl geçecek?' diye düşündüm. Ama o kadar iyi insanlarla tanıştım, anlık gelişen dostluklarımız oldu, çok mutluyum" dedi.