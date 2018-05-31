Bayramı Six Senses Kaplankaya’da eğlenceli bir aile tatiline dönüştürün
Eğlenceli, rafine ve sağlıklı bir yaşam deneyimi sunan Six Senses Kaplankaya bayramda misafirlerine keyif dolu bir tatil yaşatmaya hazırlanıyor. Bayrama özel 13-20 Haziran tarihleri arasında, konaklama tarihinden en az üç gün öncesine kadar yapılan rezervasyonlarda yüzde 15 indirim ayrıcalığı da konukları bekliyor.
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Ege’nin eşsiz doğasında, sağlıklı bir yaşam deneyimi sunmaya yönelik aktiviteleriyle hizmet veren Six Senses Kaplankaya, misafirlerine keyif ve huzur dolu bir bayram tatili yaşatmaya hazırlanıyor. Türkiye'nin en heyecan verici resort’unu ziyaret eden aileler, otel içindeki eğlence seçeneklerinin yanı sıra, Akdeniz ve Ege mutfaklarının sunulduğu restoranlarda organik ürünlerle hazırlanan yerel lezzetler ile buluşuyor. Küçük misafirleri ise The Kids Club’da neşeli sürprizler bekliyor.
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BAYRAM ÖNERİLERİ
Six Senses Kaplankaya bayram tatili boyunca konuklarına Beach Bar'da ev yapımı özel kokteyller eşliğinde canlı DJ performansları, barbekü eşliğinde fasıl dinletileri, Alchemy Bar’da botanik kokteyller ve doğadan ilham alınarak hazırlanan sıradışı menüler, Sage & Sea’de caz eşliğinde nefis bir Pazar brunch’ı ve Six Senses Spa’da bütünsel ve kişiye özel terapiler sunuyor. Taze yakalanmış günlük balıklar ve Ege mutfağının en nefis örnekleriyle Mezze by the Sea ve geleneksel odun kömürü ızgaraları ve dry-aged biftekleriyle de Wild Thyme misafirlere farklı lezzet alternatifleri öneriyor.
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YAZA SAKİN BİR GEÇİŞ
10 bin metrekare üzerine kurulu wellness alanıyla Avrupa’nın en büyük wellness komplekslerinden biri olan Six Senses Spa’da misafirler canlandırıcı terapiler, kişiye özel bakımlar ve meditasyon teknikleri ile kış mevsiminin yorgunluğunu üzerlerinden atabilirler. Six Senses markasının temel felsefelerinden biri olan fiziksel ve psikolojik dengeyi bulmaya yönelik bütünsel spa uygulamaları ve anti-aging, sağlıklı uyku ve kilo verme programları ile daha sağlıklı bir yaşam formuna ulaşmanın kapısını aralayabilirler. 66 yamaç villası dahil toplam 141 odası ve rezidanslarıyla dünya standartlarında bir konaklama deneyimi sunan Six Senses Kaplankaya’da yogadan pilatese, basketboldan, voleybol, tenis ve spinning’e kadar birçok spor aktivitesini yapmak da mümkün.
Anne ve babalar, Six Senses Spa’da rahatlama ve yenilenmenin keyfini sürerken küçük misafirler de kendileri için özel olarak hazırlanan The Kids Club’daki etkinliklerle bayramın tadını çıkarabilecek. Ege’nin en güzel üç koyuna kurulu üç farklı plajda yüzme ve su sporları da yapabilecekler.
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ERKEN REZERVASYON FIRSATI
Bayrama özel ayrıcalıklar kapsamında 13-20 Haziran tarihleri arasında konaklama tarihinden en az üç gün öncesine kadar yapılan rezervasyonlarda yüzde 15 indirim konukları bekliyor.
Misafirler Six Senses Kaplankaya’ya Milas-Bodrum Uluslararası Havalimanı'ndan kara yoluyla 50, deniz yoluyla 30, helikopterle 10 dakikalık bir hava yolculuğu yaparak ulaşım sağlayabilirler. Alternatif olarak İzmir Uluslararası Havalimanı’nı tercih edenler için ise Six Senses Kaplankaya, Adnan Menderes Havalimanı’na araçla yaklaşık 105 dakikalık mesafede bulunuyor.