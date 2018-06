Bayramı Six Senses Kaplankaya’da eğlenceli bir aile tatiline dönüştürün

Six Senses Kaplankaya bayram tatili boyunca konuklarına Beach Bar'da ev yapımı özel kokteyller eşliğinde canlı DJ performansları, barbekü eşliğinde fasıl dinletileri, Alchemy Bar’da botanik kokteyller ve doğadan ilham alınarak hazırlanan sıradışı menüler, Sage & Sea’de caz eşliğinde nefis bir Pazar brunch’ı ve Six Senses Spa’da bütünsel ve kişiye özel terapiler sunuyor. Taze yakalanmış günlük balıklar ve Ege mutfağının en nefis örnekleriyle Mezze by the Sea ve geleneksel odun kömürü ızgaraları ve dry-aged biftekleriyle de Wild Thyme misafirlere farklı lezzet alternatifleri öneriyor.