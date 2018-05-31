Bayramı Six Senses Kaplankaya’da eğlenceli bir aile tatiline dönüştürün

10 bin metrekare üzerine kurulu wellness alanıyla Avrupa’nın en büyük wellness komplekslerinden biri olan Six Senses Spa’da misafirler canlandırıcı terapiler, kişiye özel bakımlar ve meditasyon teknikleri ile kış mevsiminin yorgunluğunu üzerlerinden atabilirler. Six Senses markasının temel felsefelerinden biri olan fiziksel ve psikolojik dengeyi bulmaya yönelik bütünsel spa uygulamaları ve anti-aging, sağlıklı uyku ve kilo verme programları ile daha sağlıklı bir yaşam formuna ulaşmanın kapısını aralayabilirler. 66 yamaç villası dahil toplam 141 odası ve rezidanslarıyla dünya standartlarında bir konaklama deneyimi sunan Six Senses Kaplankaya’da yogadan pilatese, basketboldan, voleybol, tenis ve spinning’e kadar birçok spor aktivitesini yapmak da mümkün.

Anne ve babalar, Six Senses Spa’da rahatlama ve yenilenmenin keyfini sürerken küçük misafirler de kendileri için özel olarak hazırlanan The Kids Club’daki etkinliklerle bayramın tadını çıkarabilecek. Ege’nin en güzel üç koyuna kurulu üç farklı plajda yüzme ve su sporları da yapabilecekler.