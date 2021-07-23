2 bin kişilik beldeye 50 bin kişi geldi

DHA 23.07.2021 - 15:55 | Son Güncelleme : 23.07.2021 - 16:10
Kurban Bayramı tatilini Kırıklareli'nin Kıyıköy beldesinde geçirmek isteyen vatandaşlar akın etti.
2 bin 77 kişi olan ilçenin nüfusu yaklaşık 50 bini buldu, otel ve pansiyonlarda da yer kalmadı.
Beldeye özellikle İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne gibi çevre illerden vatandaşlar akın etti.
Sahillerin dolup taştığı Kıyıköy'de Belediye Başkanı Ender Sevinç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşlardan diğer tatil beldelerini tercih etmeleri çağrısında bulundu.