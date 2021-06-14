Berivanların at sırtında zorlu yolculuğu

Muş'ta hayatlarının büyük bir bölümünü hayvanlara bakarak geçiren berivanlar, her gün at sırtında kilometrelerce yol kat ederek koyunlarını sağabilmek için zorlu yolculuk yapıyor.

İHA 14.06.2021 - 09:58

Berivanların at sırtında zorlu yolculuğu - 1

Muş’ta kırsal kesimde yaşayan ve geçimlerini hayvancılık yaparak sağlayan berivanların hayatlarının büyük bir bölümü at sırtında geçiyor.

Berivanların at sırtında zorlu yolculuğu - 2

Varto ilçesine bağlı Karaköy’de sürülerin bulunduğu meralara at sırtında yolculuk eden berivanlar, 8 kilometrelik zorlu yolu güçlükle aşıyor.

Berivanların at sırtında zorlu yolculuğu - 3

Merada hayvanlarını sağarak elde ettikleri sütleri bidonlara boşaltıp atlara yardımlaşarak yükleyen kadınlar, yeniden köyün yolunu tutuyor.

Berivanların at sırtında zorlu yolculuğu - 4

Köye ulaşan berivanlar, elde ettikleri sütten tereyağı, peynir ve yoğurt yaparak satıyor.

Berivanların at sırtında zorlu yolculuğu - 5

"HAYAT ŞARTLARI ZOR"

Her gün meraya yolculuk edebilmek için 4 kilometrelik yolu at sırtında geçirdiklerini ifade eden berivanlardan Aydan Bingöl, hayvanları sağdıktan sonra tekrar köye dönüş yoluna geçtiklerini söyledi.

Berivanların at sırtında zorlu yolculuğu - 6

Elde ettikleri sütten peynir, yoğur ve tereyağı yaptıklarını aktaran Bingöl, “Geçim kaynağımız bu iş olduğu için mecburen çalışmak zorundayız. Hayat şartları zor ve çocuklarımız okula gidiyor, mecburen işimizi yapıyoruz. Geçimimizi sağlamak için hayvancılıkla uğraşıyoruz. Şimdi sütü götürüp kış hazırlığı için kullanacağız” dedi.

Berivanların at sırtında zorlu yolculuğu - 7

"30 SENEDİR HEP AT SIRTINDA SÜT SAĞIMINA GELİP GİDİYORUM"

Evlenmeden önce de kendi köyünde berivanlık yaptığını anımsatan Bingöl, “buraya gelin geldim ve 25 senedir de burada berivanlığa devam ediyorum. 30 senedir hep at sırtında süt sağımına gelip gidiyorum. İlkbahar mevsiminde başlayıp sonbahara kadar süt sağım için gel git yapıyoruz. Atların sırtındayız sürekli. Kış mevsiminde de sürekli kar altındayız ve hayvanların yavrularına bakıp, doğum yapan hayvanlarla zaman geçiriyoruz. Hayatımız hep hayvanlarla geçiyor. Çok zor bir iş. Her şeye rağmen geçim kaynağımız olduğu için çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Berivanların at sırtında zorlu yolculuğu - 8

"KİLOMETRELERCE YOL KAT EDEREK MERAYA GELİYORUZ"

Karaköy’de yaşadıklarını ve her gün kilometrelerce yolu aşarak meraya ulaştıklarını belirten berivanlardan Sabriye Tekin ise “Sürülerimiz dağlık bölgede olduğu için sütümüzü sağıp atlarla eve dönüyoruz. Sütümüzü eve götürüp makineye boşaltıyoruz. Yayık yardımı ile tereyağı, ateş üzerinde de çökelek elde ediyoruz. Koyunları sağıp en az 20-30 kilogram süt alıyorum. İşimiz bitince kadınlarla oturup çay içiyoruz, sohbetler ediyoruz. Dinlenmemiz bittikten sonra at sırtına binerek hep beraber evlerimize geçiyoruz. Sadece koyunlarımızı sağıp geçimimizi böyle sağlayabiliyoruz” diye konuştu.

Berivanların at sırtında zorlu yolculuğu - 9
Berivanların at sırtında zorlu yolculuğu - 10
Berivanların at sırtında zorlu yolculuğu - 11
Berivanların at sırtında zorlu yolculuğu - 12
Berivanların at sırtında zorlu yolculuğu - 13
Berivanların at sırtında zorlu yolculuğu - 14
Berivanların at sırtında zorlu yolculuğu - 15
Berivanların at sırtında zorlu yolculuğu - 16
Berivanların at sırtında zorlu yolculuğu - 17
Berivanların at sırtında zorlu yolculuğu - 18
Berivanların at sırtında zorlu yolculuğu - 19
Berivanların at sırtında zorlu yolculuğu - 20
Berivanların at sırtında zorlu yolculuğu - 21
Berivanların at sırtında zorlu yolculuğu - 22
Berivanların at sırtında zorlu yolculuğu - 23
Berivanların at sırtında zorlu yolculuğu - 24

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