Berivanların at sırtında zorlu yolculuğu

"30 SENEDİR HEP AT SIRTINDA SÜT SAĞIMINA GELİP GİDİYORUM"

Evlenmeden önce de kendi köyünde berivanlık yaptığını anımsatan Bingöl, “buraya gelin geldim ve 25 senedir de burada berivanlığa devam ediyorum. 30 senedir hep at sırtında süt sağımına gelip gidiyorum. İlkbahar mevsiminde başlayıp sonbahara kadar süt sağım için gel git yapıyoruz. Atların sırtındayız sürekli. Kış mevsiminde de sürekli kar altındayız ve hayvanların yavrularına bakıp, doğum yapan hayvanlarla zaman geçiriyoruz. Hayatımız hep hayvanlarla geçiyor. Çok zor bir iş. Her şeye rağmen geçim kaynağımız olduğu için çalışacağız” ifadelerini kullandı.