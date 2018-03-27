Berlin'deki en popüler eğlence mekanları (Berlin gece hayatı)

1 Berlin, son yıllarda eğlenceye ve gece hayatına düşkün gezginleri kendine çeken bir çekim merkezi. Enerjinin hiç bitmediği bu popüler Alman şehrinde her tarza uygun bir eğlence mekanı bulmak mümkün.

2 80’lerin ortasında Detroit’te ortaya çıkan techno müzik, acid house dinleyenlerin daha sert ve hızlı bir müzik arayışı içinde olduğu Avrupa’da yayılmaya başladı ve 90’larda altın çağını yaşadı. Sonrasında ise, dünya dinlemesi daha kolay, daha yumuşak olan bir müzik türü olan house’a dönüş yaptı. Fakat çoğu dinleyicisi için müzikten öte bir yaşam tarzı olan techno, elektroniğin Kâbe'si Berlin’de şaşaalı günlerine devam ediyor.

3 Libidoyu arttırdığı ve hiperaktiviteyi tetiklediği bilimsel olarak da kanıtlanan technonun size göre olmadığını düşünüyorsanız, bu müziğe ve şehre mutlaka bir şans verin. Başta fazla sert ve hızlı gelebilir ama tadını aldığınızda, bir daha başka bir şehirde başka bir müzikle eğlenmek inanın, zor gelecek. Peki burada gidilmesi gereken başlıca mekanlar hangileri? İşte Berlin gece hayatının en ünlü mekanları…

4 1- BERGHAİN Devasa bir binada yer alan Berghain, sadece Berlin in değil, dünyanın en popüler gece kulüplerinden biri. Önünde uzun kuyruklar oluşan mekanda içeri herkes alınmıyor. Buraya girmek için farklı, garip ya da olabildiği kadar yalın görünmeye çalışın. Kalabalık gitmeyin ve “ben turistim” diye bağırmayın.

5 Eğer içeri girebildiyseniz, 18 metrelik yüksek tavanı, 1500 kişilik dans pistine ağzınız açık bakmaya hazır olun. Techno, minimal techno, tech house ve detroit türlerinin en iyi örneklerine şahit olacağınız mekanın ses sistemi harika. Devasa hoparlörlerden gelen müziği vücudunuzun en ücra köşelerinde hissedeceksiniz. Endüstriyel ve minimal mimarisiyle çaldığı müziklerle bütünleşen mekanın bir başka özelliği de, hiçbir yerinde ayna ya da benzeri yansıtıcılar olmaması. Mekanda bulunan karanlık odalar ve kabinler ise partnerinizle gideceğiniz cinsten... Zaten Berghain’da yasak ya da ayıp diye bir şey yok.

6 Son tavsiyemiz ise, mekana Cumartesi gitmeniz ve sabah olduğunda Berghain’dan çıkıp, bir kahve içtiktikten sonra otelinize uğramadan Mauer Park’taki bit pazarına uğramanız. Burada iki üç saat dolaşıp Berghain’a geri döndükten sonra üst kattaki Panaroma barına çıkın.

7 Karanlığın ve mavi ışıkların hakim olduğu Berghain’a göre Panaroma daha renkli bir bar. Bir de Wolfgang Tillmans’ın enfes fotoğrafları ile süslenmiş. Büyük pencerelerinin arada bir otomatik olarak açılmasıyla zaman algınız tamamen yok olacak. Akşamüstü mekandan evinize dönerken bir Berlin ritüelini daha tamamlamış olmanın rahatlığı ile rahat bir uyku çekebilirsiniz.

8 2- TAUSEND Berlin jet-setinin hiç boş bırakmadığı kulüp, kapısında ismi yazmasa da tanınıyor ve biliniyor.

9 Mekan; parlak çelik duvarları, cam heykelleri ve localarıyla Berlin’de moda, sinema ve müzik dünyasından isimlerini en iyi şekilde ağırlıyor.

10 3- SALON ZUR WILDEN RENATE Son zamanların en popüler mekanlarından biri olan Salon Zur Wilden Renate, eski bir malikaneden gece kulübüne çevrilmiş. Kulüp, ziyaretçilerinin de deyimiyle bir labirentten farksız, fazlasıyla garip şekilde dekore edilmiş pek çok odadan oluşuyor.

11 Barok tarzı duvar kağıtları, demir parmaklıklar ardında hurda makineler, plastik mankenlerle süslenmiş bir tuvalet masası, balık ağları ile tavana tutturulmuş disko topları, duvara yansıtılmış ve size bakan onlarca kocaman göz, bacaklarının arasından canavar kafası fışkıran çıplak kadın resimleri, gölge oyununu andıran bir sahnede tech-house çalan bir DJ… Tim Burton bir Yeşilçam filmi çekse, Nuri Alço’ya böyle kitsch bir ev bahşederdi herhalde.

12 Mekanın ilk katı bar havasında. Kalabalık günlerde bu katta da DJ performansı var ama asıl eğlence ikinci katta.

13 Yorulduğunuzda ufacık bir merdivenle alçak tavanlı asma kata çıkıp kalabalığı izleyebilir ya da yan odada bulunan büyük yatağın üzerinde içkinizi yudumlayabilirsiniz.

14 Wilde Renate abartılı dekoruyla, minimal ve endüstriyel mimarisiyle ün salmış Berghain’ın bir tezatı ve kimine göre yeni rakibi. Mutlaka gidin.

15 4- HOUSE OF WEEKEND Bir zamanlar sadece Berlinlilerin bildiği gece kulübü Weekend, Alexanderplatz’da bulunan eski Sovyet binalarından birinde hizmet veren, şehrin en iyi barlarından biri.

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17 5- TRESOR Terk edilmiş bir enerji santralinde, birbirine tünellerle bağlı birçok bölmede farklı tarzlarda eğlencelerin düzenlendiği Tresor, Berlin’de ziyaret edilmesi gereken mekanlardan.

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21 6- GOLDEN GATE Berlin’in küçük müzik tapınaklarından Golden Gate’e girdiğinizde, mekan üzerinize yıkılacak sanabilirsiniz. Tavandan kafanıza su damlarsa da şaşırmayın. Eski, yıkık dökük ve karanlık Berlin mekanlarının iyi bir temsili Golden Gate...

22 Üstelik en uzun partiler de bu küçük mekanda oluyor, Perşembe gecesi başlayan eğlence Cuma akşamüstü sona eriyor. Cuma gecesi başlayan partiler ise Pazartesi sabahı bitiyor. Berlin “underground” havasını koklamak için ideal mekan. Bahçesi de pek keyifli. Techo-minimal techno-deep house tarzları arasında gidip gelen müziği insanı alıp götürecek cinsten. Keyfini çıkarın, İstanbul’da bu mekanların hiçbirinin benzerine rastlayamazsınız.

23 DİĞER MEKANLAR Bu mekanlar size yetmediyse, Chalet, daha bir festival havasında olan Sisyphos, Ritter Butzke ve Flamingo diğer önerilerimiz. Daha sakin kafalar için görseldeki kanal kenarında konumlanmış Club Der Visionaire’i tercih edebilirsiniz.