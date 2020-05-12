Beş şehir, beş lezzet

Batum - Gürcü Mantısı

Batum Gürcistan'ın Karadeniz kıyısında bulunan bir sahil kenti. Batum’un kendine özgü birçok özelliği var. Batum’da ne yenir sorusunun cevabı ise Gürcü Mantısı. Mantı deyince bizdeki Kayseri mantısı gibi küçük mantı taneleri aklınıza gelmesin. Batum’da bir porsiyon mantı söylediğinizde önünüze dört büyük parçadan oluşan büyük mantı taneleri geliyor.

Gürcü mantısı bizdeki gibi sadece kıyma ile değil farklı malzemelerle de yapıyor. Patatesli, mantarlı, peynirli gibi çeşitleri var.