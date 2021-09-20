'Beyaz cennet' Pamukkale'ye sonbaharda da turist akını

DHA 20.09.2021 - 12:36
Yerli ve yabancı turistler, hafta sonu Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki 'beyaz cennet'e akın etti.
Ziyaretçiler eğlenceleri anlarını ölümsüzleştirmeyi ihmal etmeyerek bol bol fotoğraf ve video çekti.
Ziyaretçilerden Ali Karcı, 'Beyaz cennet'in doğal güzelliğinin kendisini hayran bıraktığını söyledi.
Pamukkale'nin salgın öncesi gibi yine yoğun olduğunu belirten Karcı, "Yerli ve yabancı turistler, burayı görmek için kilometrelerce mesafeden geliyor. Böyle bir doğal güzellik, hemen yanı başındaki Hierapolis Antik Kenti'yle birlikte gelenleri büyülüyor. Burada yürümek bulutların üzerinde uçmak gibi. Gelenler hem doğa hem de tarihi açıdan zengin bir gezi yapabiliyor" dedi.