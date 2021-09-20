'Beyaz cennet' Pamukkale'ye sonbaharda da turist akını

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan ve beyaz travertenleriyle ünlü Pamukkale, sonbaharda da büyük ilgi görüyor.

DHA 20.09.2021 - 12:36

'Beyaz cennet' Pamukkale'ye sonbaharda da turist akını - 1

Yerli ve yabancı turistler, hafta sonu Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki 'beyaz cennet'e akın etti.

'Beyaz cennet' Pamukkale'ye sonbaharda da turist akını - 2
Antik havuzda termal suya giren yerli ve yabancı turistler, travertenler üzerinde yürüyüş yaptı.
'Beyaz cennet' Pamukkale'ye sonbaharda da turist akını - 3

Ziyaretçiler eğlenceleri anlarını ölümsüzleştirmeyi ihmal etmeyerek bol bol fotoğraf ve video çekti.

'Beyaz cennet' Pamukkale'ye sonbaharda da turist akını - 4

"BURADA YÜRÜMEK BULUTLARIN ÜZERİNDE UÇMAK GİBİ"

Ziyaretçilerden Ali Karcı, 'Beyaz cennet'in doğal güzelliğinin kendisini hayran bıraktığını söyledi.

Pamukkale'nin salgın öncesi gibi yine yoğun olduğunu belirten Karcı, "Yerli ve yabancı turistler, burayı görmek için kilometrelerce mesafeden geliyor. Böyle bir doğal güzellik, hemen yanı başındaki Hierapolis Antik Kenti'yle birlikte gelenleri büyülüyor. Burada yürümek bulutların üzerinde uçmak gibi. Gelenler hem doğa hem de tarihi açıdan zengin bir gezi yapabiliyor" dedi.

'Beyaz cennet' Pamukkale'ye sonbaharda da turist akını - 5

"DÜNYADA EŞİ BENZERİ YOK"

İstanbul'dan arkadaşlarıyla birlikte gelen Büşra Sezen ise "Burası çok güzel bir yer. Dünyada da eşi benzeri yok. Böyle bir doğa harikasına hepimizin sahip çıkması gerekiyor. Burada olduğum için çok mutluyum. Pamukkale'de gezmek çok keyifli. Muhteşem bir atmosferi var. İlk kez buraya geldim. Tüm dünyanın bu güzelliği görmesi gerekiyor" diye konuştu.
'Beyaz cennet' Pamukkale'ye sonbaharda da turist akını - 6
İşte Türkiye'nin 'beyaz cenneti' Pamukkale'den diğer fotoğraflar...
'Beyaz cennet' Pamukkale'ye sonbaharda da turist akını - 7
'Beyaz cennet' Pamukkale'ye sonbaharda da turist akını - 8
'Beyaz cennet' Pamukkale'ye sonbaharda da turist akını - 9
'Beyaz cennet' Pamukkale'ye sonbaharda da turist akını - 10
'Beyaz cennet' Pamukkale'ye sonbaharda da turist akını - 11
'Beyaz cennet' Pamukkale'ye sonbaharda da turist akını - 12
'Beyaz cennet' Pamukkale'ye sonbaharda da turist akını - 13
'Beyaz cennet' Pamukkale'ye sonbaharda da turist akını - 14
'Beyaz cennet' Pamukkale'ye sonbaharda da turist akını - 15
'Beyaz cennet' Pamukkale'ye sonbaharda da turist akını - 16
'Beyaz cennet' Pamukkale'ye sonbaharda da turist akını - 17

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