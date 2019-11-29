Beyaz gelinliğini giyen Palandöken yeni sezona gün sayıyor

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan otel işletmecisi Ömer Akça, tüm çalışmaların tamamlandığını ve Palandöken Kayak Merkezine şu anda yağan kar haricinde suni kar desteği yapıldığını ifade ederek, “Kasım ayının sonundayız. Kayak sezonunun açılmasına sayılı günler kaldı. Havaların soğumasıyla birlikte Palandöken'e de birkaç gün önce kar yağdı. Bizler de ek olarak suni kar yapımına başladık. Dün yağan kar ile havalar daha soğuyacak. Bugünden itibaren pistleri daha fazla suni karla besleyeceğiz. Birkaç gün sonra da yine kar yağmasını bekliyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Aralık'ın ilk haftasında sezonu açmaya çalışacağız. Bu yıl erken rezervasyonlarda geçmiş yıllara göre görüntü daha iyi yönde. Yani geçmiş yıllara göre daha fazla. Bu da biz turizmcileri neşelendiriyor. Tesislerin bütün bakımları yapıldı” dedi.