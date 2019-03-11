Beyaz kıta Antarktika
Anadolu Ajansı
Türkiye'nin bu yıl 3'üncü ulusal bilim seferini düzenlediği Antarktika, zorlu coğrafyası ve doğasıyla tarih boyunca kaşiflerle bilimsel araştırma ekiplerinin gözde noktalarından biri olurken, dünyanın en soğuk, rüzgarlı ve kurak kıtasında sadece bilimsel araştırmaların yapıldığı üslerin faaliyet göstermesine izin veriliyor.
-
1
Yerli halkı olmayan ve hiçbir ülkenin yönetimi altında bulunmayan Antarktika, "bilim ve barış kıtası" olarak adlandırılıyor.
-
214 milyon kilometrekarelik alanıyla dünyanın beşinci büyük kıtası olan Antarktika, güney yarımkürenin en güneyinde yer alıyor.
-
3Yüzde 98'i ortalama kalınlığı 1,6 kilometre olan buz tabakasıyla kaplı kıtada, yeryüzündeki tatlı suyu kaynağının yüzde 67'si bulunuyor.
-
4Antarktika'nın el değmemiş doğası dünyanın geleceği için büyük önem taşıyor.
-
5Kıtanın barındırdığı canlı deniz kaynakları ve buzullarında saklı su potansiyeli, yeryüzünün gelecekteki su ve gıda güvencesi olarak görülüyor.
-
6Kıtada penguenler, foklar, balinalar, kuşlar ve çeşitli hayvanlar yaşamını sürdürüyor.
-
73. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında Türk Bilimsel Araştırma Kampının kurulduğu Horseshoe Adası, Weddell foklarına da ev sahipliği yapıyor.
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
-
31
-
32
-
33
-
34
-
35
-
36