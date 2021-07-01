Beyaz travertenleriyle doğa ve tarihin buluştuğu yer: Pamukkale

Geçen yıl salgından dolayı gurbetçileri ağırlayamadıklarını kaydeden Şen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gelecek haftadan itibaren tüm Avrupa'dan yoğun gurbetçi vatandaşlarımızın da geldiğini göreceğiz. Rus uçaklarının ülkemize iniş yapmasıyla Rus turist trafiği de yaşanmaya başladı. Ülkeye gelen 100 bin Rus'un büyük bir bölümünün Pamukkale'ye geleceğini ve bir gün konaklayacaklarını tahmin ediyoruz.

Salgında bir artış yaşanmazsa sezon uzayacaktır. Bu yıl itibarıyla 1 milyonun üzerinde turisti Pamukkale'de ağırlamayı hedefliyoruz. Bu hedefi yakalarsak kendimizi başarılı sayacağız. Uzak Doğu pazarı da açılırsa 1 milyon hedefini revize ederek daha yüksek rakamlara ulaşmaya bekliyoruz. Ama asıl hedefimiz 2022 için. 2019'da kırdığımız rekorları gelecek yıl geride bırakacağımıza inanıyoruz"