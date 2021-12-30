Van'da yağan karla birlikte beyaza bürünen Akdamar Adası'na İranlı turistler yoğun ilgi gösterdi. İran ile en uzun kara sınırına sahip Van’da, corona virüs tedbirleri sonrası araç ile yaya geçişlerine açılan Kapıköy Gümrük Kapısı'nda giriş yapan İranlı turistler kentin ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Oteller başta olmak üzere alışveriş merkezleri ve eğlence alanları canlanırken, kentin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Akdamar Adası yoğun ilgi görüyor. Akdamar Adası'nı ziyaret eden İranlı turistler bol bol kartopu oynayıp hatıra fotoğrafı çekmeyi de ihmal etmedi. İranlı turist rehberi Araz, “Akdamar Adası'nda güzel bir manzara ile karşı karşıyayız. İran’dan bir tur ekibi getirdik. İranlılar burayı çok seviyor. Buranın güzel bir manzarası var” dedi. İranlı rehber Farshid Mashkouri, “İranlı turistler Van’ı çok sevdiği için herkes buraya geliyor. Van’a geldiklerinde de Akdamar Adasını’da ziyaret ediyorlar” diye konuştu.