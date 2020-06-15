Bin esirin yaptığı mühendislik harikası 'Titus Tüneli'ne turist akını

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, Romalılar döneminde sel sularını önlemek için bin esire yaptırılan Titus Tüneli ve Beşikli Mağara corona virüs kısıtlamalarının kaldırılmasıyla yerli turistler ve doğa tutkunlarının akınına uğruyor.

İHA - ntv.com.tr 15.06.2020 - 10:29

Bin esirin yaptığı mühendislik harikası 'Titus Tüneli'ne turist akını - 1

Roma İmparatoru Vespasian'ın emriyle yapımına başlanan ve oğlu Titus döneminde tamamlanan tünel, Musa Dağı’ndan gelen suların neden olduğu selin taşıdığı kum ve çakılların limanı doldurmasına engel olmak için bin esire yaptırılmış.

HATAY GEZİ REHBERİ

Bin esirin yaptığı mühendislik harikası 'Titus Tüneli'ne turist akını - 2

Doğal yapıya uygun, yeşillikler içerisinde oluşturulan yürüyüş yolunun takip edilmesiyle tünele varan ziyaretçileri ilginç görüntü etkiliyor.

Bin esirin yaptığı mühendislik harikası 'Titus Tüneli'ne turist akını - 3

Dünyanın elle yapılan en büyük tüneli olarak bilinen Titus Tüneli, doğanın içerisindeki etkileyici dokusuyla ziyaretçileri kendisine hayran bırakıyor. 

Bin esirin yaptığı mühendislik harikası 'Titus Tüneli'ne turist akını - 4

Tümüyle dağ içine oyulan tünel bin 380 metre uzunluğunda, 7 metre yüksekliğinde ve 6 metre genişliğinde.

Bin esirin yaptığı mühendislik harikası 'Titus Tüneli'ne turist akını - 5

Tünelin yaklaşık 100 metre doğusunda bulunan Beşikli Mağarası da, yerli ve yabancı turistler tarafından büyük ilgi görüyor.

Bin esirin yaptığı mühendislik harikası 'Titus Tüneli'ne turist akını - 6

İçerisinde Roma Dönemi’ne ait elle oyulmuş mezarların bulunduğu bölge adeta doğayla bütünleşmiş. 

Bin esirin yaptığı mühendislik harikası 'Titus Tüneli'ne turist akını - 7

Mağaralardaki mezarların ise soylu bir yönetici ve ailesine ait olduğu sanılıyor.

Bin esirin yaptığı mühendislik harikası 'Titus Tüneli'ne turist akını - 8

Hatay Turizm Derneği Başkanı Hakan Boyacı, Titus Tüneli'nin şehri sel sularından korumak için yapılmış bir insan yapısı olduğunu belirtti.

Bin esirin yaptığı mühendislik harikası 'Titus Tüneli'ne turist akını - 9

Boyacı, "Hatay'a gelen konukların en çok beğendiği yerlerden biri gerçekten Türkiye’de eşine benzerine rastlanmayan bir mimari yapıya sahip Titus Tüneli'dir. Tünelin 3 noktasında yazıtlar var bu yazıtlar tünelin kim tarafından yapıldığını anlatıyor. Hatay tarihi, kültürü ve doğasıyla dünyada ve Türkiye’de çok önemli bir yere sahip bir kentimiz" dedi.

Bin esirin yaptığı mühendislik harikası 'Titus Tüneli'ne turist akını - 10
Mersin’den Hatay'a gelen Nisa Koptur ise, "Burası çok güzeldi. Titus Tüneli'nden geçtik gayet keyifliydi, yorucu ama güzeldi" diye konuştu.
Bin esirin yaptığı mühendislik harikası 'Titus Tüneli'ne turist akını - 11
Bin esirin yaptığı mühendislik harikası 'Titus Tüneli'ne turist akını - 12
Bin esirin yaptığı mühendislik harikası 'Titus Tüneli'ne turist akını - 13
Bin esirin yaptığı mühendislik harikası 'Titus Tüneli'ne turist akını - 14
Bin esirin yaptığı mühendislik harikası 'Titus Tüneli'ne turist akını - 15
Bin esirin yaptığı mühendislik harikası 'Titus Tüneli'ne turist akını - 16
Bin esirin yaptığı mühendislik harikası 'Titus Tüneli'ne turist akını - 17
Bin esirin yaptığı mühendislik harikası 'Titus Tüneli'ne turist akını - 18
Bin esirin yaptığı mühendislik harikası 'Titus Tüneli'ne turist akını - 19
Bin esirin yaptığı mühendislik harikası 'Titus Tüneli'ne turist akını - 20

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