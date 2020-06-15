Bin esirin yaptığı mühendislik harikası 'Titus Tüneli'ne turist akını

Boyacı, "Hatay'a gelen konukların en çok beğendiği yerlerden biri gerçekten Türkiye’de eşine benzerine rastlanmayan bir mimari yapıya sahip Titus Tüneli'dir. Tünelin 3 noktasında yazıtlar var bu yazıtlar tünelin kim tarafından yapıldığını anlatıyor. Hatay tarihi, kültürü ve doğasıyla dünyada ve Türkiye’de çok önemli bir yere sahip bir kentimiz" dedi.