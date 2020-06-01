Bingöllü dağcılardan, Gerindal Krater Gölü'ne keşif yürüyüşü

Gürsaçtı, gölün yaz sporlarına uygun olduğunu gözlemlediklerini kaydedip, ''Coğrafi konumu olsun, havası olsun çok güzel bir yer. Herkesin buraya gelip görmesini ve bu havayı solumasını isterim.

İlerideki günlerde burada kalabalık bir ekiple doğa sporları yapacağız. Gerçekten ilimizin çok güzel ve tarihi alanları var ama biz bu konuda çok zayıf kaldığımızdan ilimizi bir türlü tanıtamadık.