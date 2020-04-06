Bir adımla şehir değiştirilen mahallelerin halkını yasak etkilemiyor

"YASAK BİZİ ETKİLEMİYOR AMA EVDE KALIYORUZ"

Şentepe Mahallesi muhtarı Ramazan Tınkır, mahalleye daha önce yurt dışından gelenleri jandarmaya bildirerek önlem alınmasını sağladıklarını söyledi. Yasak nedeniyle il dışından da kimsenin gelemediğini söyleyen Tınkır, ''İki mahallemizde vatandaşlarımız çok tedbirli ve duyarlı. Kesinlikle dışarıdan gelenlere karşı hassas ve tedbirli davranıyorlar. Durumu jandarmaya bildiriyoruz. Jandarmanın zaten denetimleri yoğun.

Dışarıya çıkınca ise mahalle arasında geçiş kolay oluyor. Genelde çıkmamaya da özen gösteriyoruz. Çıkanlarda sosyal mesafeye önem gösteriyor. Sürekli anonslarla vatandaşları uyarıyoruz. Geçiş yapan araçları da nerden nereye gittiğini sorup jandarmayı bilgilendiriyoruz'' dedi.