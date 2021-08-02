Bir adımla yarım küre değiştirebileceğiniz ülke

Dünyanın ortasından geçtiği kabul edilen ekvator çizgisi ve bu çizgi üzerinde su hunisiyle yapılan test ilgi çekiyor.

Anadolu Ajansı 02.08.2021 - 15:42

Bir adımla yarım küre değiştirebileceğiniz ülke - 1

Ekvator çizgisi, Afrika kıtasındaki Gabon, Kongo Cumhuriyeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Uganda, Kenya, Somali ve Asya kıtasındaki Maldivler, Endonezya ile Güney Amerika kıtasındaki Ekvador, Kolombiya ve Brezilya'dan geçiyor.

Bir adımla yarım küre değiştirebileceğiniz ülke - 2

Afrika kıtasının doğusunda yer alan Uganda'nın Masaka bölgesinden de geçen Ekvator çizgisinin bulunduğu alana gelen ziyaretçiler, bir adımda dünyanın güneyine ya da kuzeyine gitme tecrübesi yaşıyor.

Bir adımla yarım küre değiştirebileceğiniz ülke - 3

Çizginin geçtiği noktadaki turizmcilerin ziyaretçilere yönelik güney ve kuzey yarım küre ile tam sıfır noktasında yaptıkları su testleri de ilgiyle izleniyor.

Bir adımla yarım küre değiştirebileceğiniz ülke - 4

Ekvator çizgisinin üstünde, güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede su hunileri bulunuyor. Kuzey yarım küredeki huniye dökülen su saat yönünde, güney yarım küredeki huniye dökülen su saat yönünün tersine dönerek, sıfır noktadaki huniye dökülen su ise doğrudan dökülerek boşalıyor.

Bir adımla yarım küre değiştirebileceğiniz ülke - 5

Bu bölgeye gelip yapılan su testlerini izleyenlere ve ekvator çizgisini tanıyanlara sertifika da veriliyor.

Bir adımla yarım küre değiştirebileceğiniz ülke - 6

Turizmcilerden Kalungi Hamgindon, Ekvator çizgisine dünyanın birçok yerinden ziyaretçilerin ilgi gösterdiğini söyledi.

"Burası dünyanın merkezi olan Ekvator çizgisi. Yarım küreyi iki eşit parçaya böldüğü varsayılan dünyanın merkezindesiniz" diyen Hamgindon, "Kuzeyde bulunan kabın içine suyu döktüğümüzde altındaki delikten akarken saat yönüne, güneyde aksi yönüne döndüğünü göreceksiniz. Tam ortada ise suyun akarken herhangi bir hareketinin olmadığını göreceksiniz" diyerek sözlerini tamamladı.

Bir adımla yarım küre değiştirebileceğiniz ülke - 7

"BURASI BİR ADIMLA YARIM KÜRE DEĞİŞTİREBİLECEĞİNİZ BİR YER"

Türkiye'den iş amacıyla Uganda'da gelip Ekvator çizgisini ziyaret eden İlyas Bulut ise şunları söyledi:

"Bir program kapsamında geçen hafta Uganda'ya geldik, seyahat ederken buranın Ekvator olduğunu öğrendik. Etrafta dükkanlar var, bir turizm oluşmuş burada. Yoldan geçenler burada durup fotoğraf çekiniyorlar. Burası bir adımla yarım küre değiştirebileceğiniz bir yer"

Bir adımla yarım küre değiştirebileceğiniz ülke - 8

Bulut, yapılan su deneyinin ilgi çekici olduğunu belirterek, "Su testi dünyanın manyetik yapısını gözler önüne seren bir deney. Anlatsalar inanmazdım ama kendi gözümle gördüm, gerçekten böyle bir durum varmış. Çok güzel bir yer" diye konuştu.

Bir adımla yarım küre değiştirebileceğiniz ülke - 9
Bir adımla yarım küre değiştirebileceğiniz ülke - 10
Bir adımla yarım küre değiştirebileceğiniz ülke - 11

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