Bir adımla yarım küre değiştirebileceğiniz ülke

"BURASI BİR ADIMLA YARIM KÜRE DEĞİŞTİREBİLECEĞİNİZ BİR YER"

Türkiye'den iş amacıyla Uganda'da gelip Ekvator çizgisini ziyaret eden İlyas Bulut ise şunları söyledi:

"Bir program kapsamında geçen hafta Uganda'ya geldik, seyahat ederken buranın Ekvator olduğunu öğrendik. Etrafta dükkanlar var, bir turizm oluşmuş burada. Yoldan geçenler burada durup fotoğraf çekiniyorlar. Burası bir adımla yarım küre değiştirebileceğiniz bir yer"