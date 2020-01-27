Bir gün doğumu hikayesi: Nemrut

Yazımı Antiochus’un sözleri ile bitireyim: “”Ata hükümdarlığını devraldığım zaman, dindarlığımın bir sonucu olarak, tahtıma bağlı krallığı tüm tanrıların ortak yurdu yaptım. Zamanın akışı içinde her kim, bu kanunu ve bize ibadeti korur ve sürdürürse, benim hayır dualarımla anılacaktır. Tüm rahmetli atalar ve tanrılar ondan razı olsun. Her kim ki, bu düzenin kutsal geçerliliğini bozar ya da zarar verir, ya da gerçek anlamını değiştirmeye yeltenirse, yalnız kendisi değil, aynı zamanda tüm soyu rahmetli atalarımın ve tanrıların hışmına uğrasın”.

Antiochus ölmeden evvel “Öyle bir yer yapacağım ki ölümümden sonra herkes buraya gelip beni ziyaret edecek,” diyerek bir kehanette bulunmuş. Kimbilir belki de bu kehanetin sonucu olarak günümüzde her gün onlarca kişi, bu kehanetten habersiz Antiochus’u ziyaret ediyor.