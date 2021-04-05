Bir kasaba iki ülke! Kafa karıştıran sınırlar evleri bile ikiye bölüyor

Salgın tedbirleri gevşetildiğinde ise bu kez başka ilginçlikler ortaya çıkmış. Reijbroek, diğer ülkelerle sınır geçişlerini kısıtlayan ve böylece hastalığın yayılmasını önlemeyi amaçlayan Belçika'nın kuralları gereği Hollandalıları galerisine alamadığını şöyle aktardı:

"Tekrar mağazalarımızı açmaya başlayınca bu kez de Hollanda vatandaşı müşterileri reddetmek zorunda kaldım. Sadece Belçikalıları galerime kabul edebiliyordum. Bu da çok garip bir durum. Çünkü gelenlere hangi ülkeden olduklarını soruyorduk ve ona göre kabul ediyorduk. Sınır üzerinde yaşamanın ne kadar zor olduğunu anladım"