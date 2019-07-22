Bir Kelt şehri: Dublin (Dublin gezi rehberi)

1 Yaz aylarında tatil için genelde deniz kıyısı yerler tercih edilir. Fakat sıcaktan bunalanlar ve soluğu serin yerlerde almak isteyenler için de çok sayıda kaçış noktası var ve bunlardan biri de İrlanda'nın küçük ve sevimli başkenti Dublin. HER YERİN YEŞİL OLDUĞU İRLANDA FESTİVALİ: AZİZ PATRİK GÜNÜ

2 Üstelik belki ilk ayak bastığınız anda diğer turistik dünya şehirleriyle kıyaslandığında karamsar bulacağınız Dublin, biraz zaman geçirdiğinizde tam tersine ayrılmak istemeyeceğiniz, ruhu ve karakteri olan, neşenin ve muhabbetin hiç eksik olmadığı şehirlerden…

3 Dublin’in eğlenceli yüzünü görmek ve dost canlısı Dublinliler ile tanışmak için tek yapmanız gereken ise zamanınızın bir kısmını pub’larda geçirmek.

4 Her daim canlı müziğin olduğu ve geleneksel İrlanda müziği melodilerinin sokaklara taştığı pub’lar, kuşkusuz her daim dost canlısı Dublin halkının en rahat ve eğlenceli halini görmek, asla unutamayacağınız anılar biriktirmek ve iyi müzik dinlemek için de birebir.

5 Dublin’de yaklaşık 1000 kadar bar arasında herkesin tabii ki bir favorisi var; ancak güzel insanlarla iki lafın belini kırmak için yol üzerindeki herhangi bir pub’a girmeniz ve bir Guinness söylemeniz yeterli.

6 TEMPLE BAR Dublin'de geleneksel İrlanda barlarının en yoğun olduğu bölge ise Temple Bar mahallesi.

7 Bu mahallede çoğunun tarihi birkaç yüz yıl öncesine kadar giden, canlı müzik yapılan ve bira içilip yemek yenebilen çok sayıda Irish Pub var.

8 TRINITY KOLEJİ Tabii Dublin sadece pub’lardan ibaret değil. Tarihi şehir merkezinin tam ortasında bulunan, İrlanda’nın en eski ve köklü üniversitesi Trinity College, mimari yapısı ve dünyanın en güzellerinden biri olan kütüphanesiyle mutlaka görülmeye değer.

9 Jonathan Swift, Bram Stoker, Oscar Wilde ve Samuel Beckett gibi birçok ünlü İrlandalı yazar ve edebiyatçıyı mezun etmiş kolejin kütüphanesinde bulunan çok sayıda el yazması tarihi kitaptan en önemlisi ise, İrlanda ve Kelt tarihinin en eski yazılı kaynaklarından olan Book of Kells. 1200 yıllık bu kitap, dana derilerine kök boyalar kullanılarak Latince olarak yazılmış. Boydan boya tarihi kitaplarla kaplı ahşap duvarların bulunduğu salonun görünüşü gerçekten etkileyici, ancak koruma altındaki tarihi kitaplara ulaşmak ne yazık ki mümkün değil.

10 RENKLİ KAPILAR Dublin’de gezerken geçtiğiniz sokaklarda gözünüze çarpan detaylardan biri de rengarenk kapılar olacak.

11 Kapıların renkli olmasının nedeni ise oldukça ilginç: İngiliz kraliçesi Victoria öldüğünde yas tutmayı reddeden İrlandalılar, “kapıları siyaha boyayın” emrine tepki olarak tüm kapıları canlı renklere boyamışlar ve böylelikle Dublin’e müthiş bir görsel güzellik katan renkli kapılar ortaya çıkmış.

12 DUBLİN KALESİ 800 yıllık geçmişiyle mutlaka görmeniz gereken yerlerden bir diğeri de aynı zamanda şehrin en eski yapılarından biri olan Dublin Kalesi.

13 Burası aynı zamanda farklı renklere boyanmış kuleleri ve binaları ile bildiğiniz kalelerden bir hayli farklı ve aynı zamanda ziyarete açık bir müze.

14 JAMES JOYCE MÜZESİ Dublin’i dünyaya tanıtan ünlü yazar James Joyce Müzesi’nde vakit geçirin.

15 MUTLAKA ZİYARET EDİLMESİ GEREKEN DİĞER YERLER Babam İçin ve Michael Collins gibi bir çok filmin de çekildiği Kilmainham Gaol Cezaevi'ni

ve belli başlı İrlandalı yazarlar hakkında bilgi sahibi olabileceğiniz Yazarlar Müzesi’ni ziyaret edin.

16 KILMAINHAM GAOL CEZAEVİ MÜZESİ Kilmainham Gaol Cezaevi Müzesi...

17 ST. STEPHEN'S GREEN Dublin şehir merkezinin tam ortasında yer alan yemyeşil ve tarihi park St. Stephen's Green’de, eğer şanslıysanız, güneşin keyfini çıkartmayı ihmal etmeyin...

18 ST. STEPHEN'S GREEN SHOPPİNG CENTER Parkın hemen köşesinde bulunan tarihi alışveriş merkezi St. Stephen's Green Shopping Center'ın mimarisi ve tasarımıyla ünlü binasını görün.

19 DUBLİN LİMAN BÖLGESİ Dublin’in batısında kalan antrepolar ve rıhtımlarla dolu liman bölgesinde deniz havası alıp yürüyüş yapın.

20 GUINNESS BİRA FABRİKASI İrlanda denilince dünyanın pekçok yerinde ilk akla gelen kültürel ikonlardan biri olan Guinness biralarının St. James Gate Mahallesi’ndeki eski fabrika ve deposuna uğrayın.

21 Guinness Fabrikası...

22 Dublin ziyaretinizde şehrin en eski mahallerinden biri olan ve tarihi Normanlara ve Vikinglere kadar uzanan Medieval Neighbourhood mahallesindeki tarihi binaları görmeyi; sanat galerine ve kitapçılara uğramayı; Sadece Dublin’in değil, İrlanda’nın da en eski barı olan The Brazen Head’de güzel bir ziyafet çekmeyi ihmal etmeyin.