Bir kış rüyası: Bernina Express

Bernina Express’in yıl boyu açık olan rotası İsviçre’nin Chur adlı kasabasından başlıyor ve İtalya’nın Tirona şehrine kadar uzanıyor. Mayıs ile Ekim ayları arasında ise Chur’a ek olarak St.Moritz ve Davos’tan iki farklı rotası daha oluyor. Ayrıca Kasım ile Mart ayları arası haricinde, dilerseniz Tirano’da inip Lugano’ya otobüsle devam edebiliyor ve nefis manzaraları daha da uzun bir süre deneyimleyebiliyorsunuz.
Bernina Express’e geri dönersek, ‘Dünyanın en güzel tren yolculukları’ listesinin değişmez isimlerinden olan bu yolculuğun özel rotası UNESCO Dünya Mirası kapsamında koruma altına da alınmış.
Yol boyunca 196 köprü ve 55 tünelden geçiyor, kelimelerle anlatılmayacak güzellikte manzaraları, Bernina Express’in özel tasarımlı panoramik camlı vagonlarından seyredebiliyorsunuz.
Bernina Express kışın ışıldayan kar manzaralarıyla büyülese de yılın her mevsiminde farklı bir güzelliğe bürünen bir rotaya sahip.
Bu ayrıcalıklı yolculuğu yapmak için biletleri internetten satın alabilirsiniz, daha ekonomik fiyatlara bilet alabilmek için çeşitli ipuçları da bulunuyor.