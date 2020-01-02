Bir kış rüyası: Bernina Express

Hepimizin seyahat anlayışı birbirinden farklı olsa da bazı deneyimler var ki hayatta onları herkesin bir kere yaşaması gerekiyor. İşte Alp Dağları'nı görmenin en etkileyici yolu olan Bernina Express de bu deneyimlerden biri. Bembeyaz manzaraların içinde kıvrılarak ilerleyen kırmızı tren, size hayatınızın yolculuklarından birini vadediyor. Brandlifemag.com editörlerinin kaleminden bir kış rüyası 'Bernina Express' hakkında bilinmesi gereken her şey...

Bernina Express’in yıl boyu açık olan rotası İsviçre’nin Chur adlı kasabasından başlıyor ve İtalya’nın Tirona şehrine kadar uzanıyor. Mayıs ile Ekim ayları arasında ise Chur’a ek olarak St.Moritz ve Davos’tan iki farklı rotası daha oluyor. Ayrıca Kasım ile Mart ayları arası haricinde, dilerseniz Tirano’da inip Lugano’ya otobüsle devam edebiliyor ve nefis manzaraları daha da uzun bir süre deneyimleyebiliyorsunuz.

Bernina Express’e geri dönersek, ‘Dünyanın en güzel tren yolculukları’ listesinin değişmez isimlerinden olan bu yolculuğun özel rotası UNESCO Dünya Mirası kapsamında koruma altına da alınmış.

İsmi ekspres olsa da, yaklaşık dört saatlik bu rota bir yerden bir yere ulaşmak için değil, yolculuğun sadece kendisi için yapılan, yavaş ve bol seyirli bir panoramik masal…

Yol boyunca 196 köprü ve 55 tünelden geçiyor, kelimelerle anlatılmayacak güzellikte manzaraları, Bernina Express’in özel tasarımlı panoramik camlı vagonlarından seyredebiliyorsunuz.

Manzaraları doyasıya izleyebilmek için biletinizi alırken ekstra bir ücret karşılığında koltuğunuzu rezerve edebiliyorsunuz. Trenin arka vagonları genellikle daha fazla tercih ediliyor çünkü bu şekilde kıvrılarak ilerleyen trenin mükemmel karelerini yakalayabiliyorsunuz.

Bernina Express kışın ışıldayan kar manzaralarıyla büyülese de yılın her mevsiminde farklı bir güzelliğe bürünen bir rotaya sahip.

Bahar aylarında canlanan doğanın renkleri, tren deniz seviyesinden yukarı doğru tırmandıkça yerini karla kaplı dağlara bırakıyor. Eğer tercihinizi bahar aylarından yana kullanırsanız doğanın farklı renklerini ve bitki örtüsünün değişimini de deneyimlemiş olabilirsiniz.

Bu ayrıcalıklı yolculuğu yapmak için biletleri internetten satın alabilirsiniz, daha ekonomik fiyatlara bilet alabilmek için çeşitli ipuçları da bulunuyor.

Diğer bir seçenekse aynı rotada yolculuk yapan yerel trenler. Bunlar Bernina Express gibi panoramik camlı vagonlara sahip olan trenler değil ancak yine de rotanın güzelliği sayesinde büyüleyici bir yolculuk deneyimi yaşatabilirler, üstelik daha sık seferleri olması sayesinde dilerseniz küçük dağ kasabalarında inip molalar vererek bol oksijenli dağ havasını solumanın tadını daha fazla çıkarabilirsiniz.