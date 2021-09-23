Bir şehrin hikayesi tarihi binada sergileniyor (Sivas Şehir Müzesi)

Sivas'ın lokasyon itibariyle, doğu ile batı arasında bir geçit olduğunu aktaran Vergi sözlerine şöyle devam etti:

"İnsanlar yolculukları esnasında Sivas’ta durup müzeleri gezip şehri tanıyıp gitmek istedikleri için şehir dışından da misafirlerimizi ağırlıyoruz. Özellikle şehir dışından gelen misafirlerimiz Sivas hakkında detaylı bilgi adlıklarını ve memnun ayrıldıklarını dile getiriyor ve bu bizim için gurur verici bir tablo"