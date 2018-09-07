Bir turistin gözünden Suriye
Suriye'yi ziyaret ettim ve benim için muhteşem bir deneyim oldu! Gitmeden önce biraz korktum ama ülkeye girer girmez herkes tarafından büyük bir misafirperverlikle karşılandım. Şam şehri, öğrenecek çok şeyin bulunduğu bir kültüre sahip ve çok canlı bir şehir. Suriye benim için muhteşem bir deneyimdi diyen Belçikalı George M.'in fotoğraflarını yaşam portalı Bored Panda derledi...
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EMEVİ CAMİİEmevi Camii, İslam dininde Müslümanların en kutsal 4. yeri...
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GELENEKSEL TIP UYGULAYICISITıpkı bizim sadece bitkisel esanslar ve otlarla yaptığımız tedavi yöntemimiz olan fitoterapimiz gibi.
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DAMASCUS ORIENT HOUSE
Şam'da konakladığım Damascus Orient House'ın muhteşem iç avlusu. Burası kesinlikle bir otelden çok daha fazlası...
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KRAK DES CHEVALIERS KALESİ
Ortaçağ'dan günümüze kadar gelmiş ve Suriye'deki savaştan zarar görmemiş eski Haçlı kalesi.
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KRAK DES CHEVALIERS KALESİ YAKINLARINDA BİR KASABAKrak Des Chevaliers kalesi yakınlarındaki kasaba savaştan ötürü tamamen yıkılmış ve şimdilerde terk edilmiş durumda.
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ŞEHİR YAZILARI
'Şam'ı Seviyorum' şehir simgesi şehrin orta yerinde.
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ŞAM SOKAKLARI
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HUMUS ŞEHRİNE DOĞRU
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DOĞU GOUTA / DOUMA'DAKİ YIKIK BİNALAR