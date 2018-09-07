NTV

Bir turistin gözünden Suriye

Suriye'yi ziyaret ettim ve benim için muhteşem bir deneyim oldu! Gitmeden önce biraz korktum ama ülkeye girer girmez herkes tarafından büyük bir misafirperverlikle karşılandım. Şam şehri, öğrenecek çok şeyin bulunduğu bir kültüre sahip ve çok canlı bir şehir. Suriye benim için muhteşem bir deneyimdi diyen Belçikalı George M.'in fotoğraflarını yaşam portalı Bored Panda derledi...

  • 1

    EMEVİ CAMİİ

    suriye, suriye seyahat, suriye gezi, suriye seyahat, bir turistin gözünden suriye, şam, şam seyahat
    Emevi Camii, İslam dininde Müslümanların en kutsal 4. yeri...
  • 2

    GELENEKSEL TIP UYGULAYICISI

    suriye, suriye seyahat, suriye gezi, suriye seyahat, bir turistin gözünden suriye, şam, şam seyahat
    Tıpkı bizim sadece bitkisel esanslar ve otlarla yaptığımız tedavi yöntemimiz olan fitoterapimiz gibi.
  • 3

    DAMASCUS ORIENT HOUSE

    suriye, suriye seyahat, suriye gezi, suriye seyahat, bir turistin gözünden suriye, şam, şam seyahat

    Şam'da konakladığım Damascus Orient House'ın muhteşem iç avlusu. Burası kesinlikle bir otelden çok daha fazlası... 

  • 4

    KRAK DES CHEVALIERS KALESİ

    suriye, suriye seyahat, suriye gezi, suriye seyahat, bir turistin gözünden suriye, şam, şam seyahat

    Ortaçağ'dan günümüze kadar gelmiş ve Suriye'deki savaştan zarar görmemiş eski Haçlı kalesi.

  • 5

    KRAK DES CHEVALIERS KALESİ YAKINLARINDA BİR KASABA

    suriye, suriye seyahat, suriye gezi, suriye seyahat, bir turistin gözünden suriye, şam, şam seyahat
    Krak Des Chevaliers kalesi yakınlarındaki kasaba savaştan ötürü tamamen yıkılmış ve şimdilerde terk edilmiş durumda.
  • 6

    ŞEHİR YAZILARI

    suriye, suriye seyahat, suriye gezi, suriye seyahat, bir turistin gözünden suriye, şam, şam seyahat

    'Şam'ı Seviyorum' şehir simgesi şehrin orta yerinde.

  • 7

    ŞAM SOKAKLARI

    suriye, suriye seyahat, suriye gezi, suriye seyahat, bir turistin gözünden suriye, şam, şam seyahat
  • 8

    HUMUS ŞEHRİNE DOĞRU

    suriye, suriye seyahat, suriye gezi, suriye seyahat, bir turistin gözünden suriye, şam, şam seyahat
  • 9

    DOĞU GOUTA / DOUMA'DAKİ YIKIK BİNALAR

    suriye, suriye seyahat, suriye gezi, suriye seyahat, bir turistin gözünden suriye, şam, şam seyahat
NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin