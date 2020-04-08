Bir turizm cennetinden daha "Gelmeyin" çağrısı

Kaş Belediyesi ilk etapta 15 bin maske ve eldiven dağıtımına başladı. Kaş Belediyesi girişinde, Kaş Devlet Hastanesi ve Kaş pazarında 3 dezenfektan tüneli kuruldu. Özellikle nüfusun yoğun olduğu başta Kaş merkez, Kalkan, Yeşilköy, Ova, Kınık, Çavdır, Çayköy, Üzümlü ve Gömbe gibi mahalleler başta olmak üzere dezenfektan çalışmalar yoğunlaştırıldı.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, "Kaş bir dünya markası. Antalya 'mızda, ülkemizde Kaş'ın sevdalısı, dostu çok. Ben Antalya'daki Kaş sevdalıları ve Kaş dostları; bu süreçte lütfen Kaş'a gelmeyin. Evinizde, ilçenizde, Antalya merkezdeki evinizde kalın. Çünkü Kaş da evinde kalıyor. Bu süreci birlikte atlatalım.

Kaş sevginizi bu sese kulak vererek gösterin. O zaman Kaş tüm güzellikleriyle sizi bekliyor olacak. Ne kendinizi ne de Kaş'ı sıkıntıya sokmayın. Zor durumda olan her vatandaşımıza bu zor süreçte ulaşmaya çalışıyoruz. Bu süreci birlikte atlatacağız. Bizim tek isteğimiz vatandaşlarımızın konulan kurallara uyması" dedi.