Birçok ilde kar yağışı başladı: Yurttan kar manzaraları

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 10.11.2021 - 16:01
Türkiye'nin birçok ilinde yılın, ilk kar yağışı başladı. Aksaray, Bursa, Kayseri, Yozgat, Bolu gibi birçok il beyaza büründü.
İşte yurttan kar manzaraları...
Yozgat'ta sabah saatlerinde başlayan yağmur, soğuk hava ile birlikte kar yağışına dönüştü.
Kent merkezinde kar zeminde etkili olmadı. Ancak kentin yüksek kesimlerindeki mahalle ve sokaklarda yeşil alanlar ve binaların çatıları beyaza büründü.
Kısa süreli etkili olan kar yağışı ile birlikte Çamlık Milli Parkı da beyaz örtüyle kaplandı.
Aksaray'da da soğuk hava etkili olurken, 1485 rakımlı Güzelyurt ilçesine mevsimin ilk karı kar yağdı.
Kar, ilçe merkezini beyaza bürüdü. Yağışın yaklaşık 1 saat etkili olduğu ilçede kar kalınlığı 5 santime ulaştı. Yağış nedeniyle Niğde kara yolu yönünde kısa süreleri aksamalar yaşandı.
Niğde'nin de Çiftlik ve Çamardı ilçelerinin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu.
Niğde-Çiftlik kara yolu Ketençimen mevkisinde yağışa hazırlıksız yakalanan sürücüler, trafikte zor anlar yaşadı.
Bazı bölgelerde kar kalınlığı, yer yer 10 santimetreyi buldu. Sürücüler ise araçlarının kayacağı endişesiyle zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri, yolların temizlenmesi için çalışma başlattı.
Hava sıcaklığının düşmesi ile Sivas merkezinde yağmur, yüksek kesimlerde de kar yağışı etkili oldu.
Şehir merkezine 58 kilometre uzaklıktaki Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi, kar yağışıyla bembeyaz oldu. Yıldız Dağı'nda da kar kalınlığı, yer yer 5 santimetreye kadar ulaştı.
Bolu'da yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki 2 bin 200 rakımlı Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan Kartalkaya Kayak Merkezi ile Sarıalan ve Aladağ yaylalarında bu sabah saatlerinde kar yağışı başladı.
Kar kalınlığı 7 santime ulaştı. Çam ormanları beyaz örtüyle kaplandı.
Kar yağışı nedeniyle beyaza bürünen alanlar, seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu. İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler karla kaplanan yollarda kar küreme çalışması yaptı.
Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ, kısa süreli kar yağışıyla beyaza büründü.
Gece saatlerinde başlayan yağmur, hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle Uludağ'ın yüksek kesimlerinde kara dönüştü.
Sabah saatlerinde zaman zaman sulu kar şeklinde devam eden yağışlar, özellikle Oteller Bölgesi'nin bazı bölgelerinde etkili oldu.
Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 11, en yüksek 3 derece ölçüldüğü Uludağ'da yağışların ardından güneşli hava ve rüzgar etkili oluyor.
Kastamonu'da da gece yağan kar, ilçenin yüksek kesimlerinde yer alan Çiçekyayla ve Ortasökü köylerini beyaz örtü ile kapladı.
Aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle Bozkurt-Kastamonu kara yolunda ekiplerin kar temizleme çalışması aralıksız sürüyor.
Ilgaz Dağı'nın eteklerinde sonbahar renkleri hakimken, yükseklerde ise kar yağışı etkili oluyor. Kar kalınlığının 10 santimetreye yaklaştığı Ilgaz Dağı'ndaki çam ağaçlarının oluşturduğu görsel şölen, drone ile görüntülendi.
Kayak antrenörü Recep Çullu, gece boyunca Ilgaz Dağı'nda etkili kar yağışı olduğunu belirterek, "Ilgaz Dağı, beyaz gelinliğini bu yıl erken giydi. İnşallah bu yıl daha fazla kar fazla yağacağını ve karın üzerinde daha çok eğleneceğimizi düşünüyoruz. İnşallah aralık ayında piste çıkacağız." dedi.
Sakarya'nın Hendek ilçesine bağlı Dikmen Yaylası'nda da kar yağışı etkili oluyor.
Hendek merkeze 36 kilometre uzaklıkta bulunan 1725 rakımlı Dikmen Yaylası beyaz örtüyle kaplandı.