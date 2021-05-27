Bitlis ve Muş'taki göller ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor

Van Gölü, diğer göller ve doğal yaşam alanlarıyla bölgenin bir turizm cenneti olduğunu vurgulayan Gürsoy, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 2 bin rakımdaki Aygır Gölü, doğa harikası bir yer. Gölde alabalık yetişiyor. Artık insanlar doğada güzel kuşlar görmek, tabiatla ve doğayla iç içe zaman geçirmek istiyor. Arin ve Aygır gölleri Sayın Cumhurbaşkanımızın himayesinde, korunacak alan ilan edildi. Turistler güzellik, doğallık, rahatlık ve doğa ister. Bölgemize gelen ziyaretçiler doğa ile baş başa zaman geçirebilir, kafasındaki problemlerden kurtularak güzel bir tatil deneyimi yaşar. Buraları görenlerin bir daha unutmayacağına inanıyoruz. Tatil bölgeleri yaz döneminde çok kalabalık oluyor. Buralar çok rahat ve sakin. İnsanlar buraya gelerek istedikleri gibi dinlenebilir. Geçmişte çevrede bazı problemler vardı. Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin desteğiyle o sıkıntılar da kalmadı. Adilcevaz ve Van Gölü çevresinin, İstanbul ve Ege bölgesinden daha güvenli olduğunu düşünüyorum"