Bitlis'in büyüleyen güzelliği: Hizan

Bitlis'in Hizan ilçesinin taş evlerden oluşan köyleri, sonbahar tonlarıyla ziyaretçilerine eşsiz görüntüler sergiliyor. Çoğu, derin vadiler arasındaki yamaçlara kurulu çok katlı tarihi taş evlerden oluşan köyler, fotoğraf sanatçıları ve gezginler tarafından büyük ilgi görüyor. 

Anadolu Ajansı 31.10.2019 - 15:39

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hizan, bitlis gezilecek yerler, hizan fotoğrafları
hizan, bitlis gezilecek yerler, hizan fotoğrafları
hizan, bitlis gezilecek yerler, hizan fotoğrafları
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hizan, bitlis gezilecek yerler, hizan fotoğrafları
hizan, bitlis gezilecek yerler, hizan fotoğrafları
hizan, bitlis gezilecek yerler, hizan fotoğrafları
hizan, bitlis gezilecek yerler, hizan fotoğrafları
hizan, bitlis gezilecek yerler, hizan fotoğrafları
hizan, bitlis gezilecek yerler, hizan fotoğrafları
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