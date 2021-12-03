BM en iyi turizm köylerini açıkladı: Türkiye'den de 2 köy var
Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü 2021 yılındaki en iyi turizm köyleri listesini açıkladı. Dünyanın farklı yerlerindeki 32 ülkeden 44 köyün yer aldığı listede Türkiye'den de 2 köy bulunuyor. Seçilen köylerin hepsi, doğal ve kültürel kaynaklarının yanı sıra; yenilikçi eylemleri ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri ile öne çıkıyor.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.