BM en iyi turizm köylerini açıkladı: Türkiye'den de 2 köy var

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü 2021 yılındaki en iyi turizm köyleri listesini açıkladı. Dünyanın farklı yerlerindeki 32 ülkeden 44 köyün yer aldığı listede Türkiye'den de 2 köy bulunuyor. Seçilen köylerin hepsi, doğal ve kültürel kaynaklarının yanı sıra; yenilikçi eylemleri ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri ile öne çıkıyor.

İşte 2021'in en iyi turizm köyleri...

Haberler - ntv.com.tr 03.12.2021 - 12:43 | Son Güncelleme : 03.12.2021 - 13:45

BM en iyi turizm köylerini açıkladı: Türkiye'den de 2 köy var - 1

BEKHOVO, RUSYA

BM en iyi turizm köylerini açıkladı: Türkiye'den de 2 köy var - 2

BKASSİNE, LÜBNAN

BM en iyi turizm köylerini açıkladı: Türkiye'den de 2 köy var - 3

BOJO, FİLİPİNLER

BM en iyi turizm köylerini açıkladı: Türkiye'den de 2 köy var - 4

CASPALA, ARJANTİN

BM en iyi turizm köylerini açıkladı: Türkiye'den de 2 köy var - 5

CASTELO RODRİGO, PORTEKİZ

BM en iyi turizm köylerini açıkladı: Türkiye'den de 2 köy var - 6

CUETZALAN DEL PROGRESO, MEKSİKA

BM en iyi turizm köylerini açıkladı: Türkiye'den de 2 köy var - 7

CUMEADA PORTEKİZ

BM en iyi turizm köylerini açıkladı: Türkiye'den de 2 köy var - 8

GRUYERES, İSVİÇRE

BM en iyi turizm köylerini açıkladı: Türkiye'den de 2 köy var - 9

BATU PUTEH, MALEZYA

BM en iyi turizm köylerini açıkladı: Türkiye'den de 2 köy var - 10

KAUNERTAL, AVUSTURYA

BM en iyi turizm köylerini açıkladı: Türkiye'den de 2 köy var - 11

LE MORNE, MAURİTİUS

BM en iyi turizm köylerini açıkladı: Türkiye'den de 2 köy var - 12

LEKUNBERRİ, İSPANYA

BM en iyi turizm köylerini açıkladı: Türkiye'den de 2 köy var - 13

MANİ, MEKSİKA

BM en iyi turizm köylerini açıkladı: Türkiye'den de 2 köy var - 14

MİSFAT AL ABRİYEEN, UMMAN

BM en iyi turizm köylerini açıkladı: Türkiye'den de 2 köy var - 15

MİYAMA, JAPONYA

BM en iyi turizm köylerini açıkladı: Türkiye'den de 2 köy var - 16

MOKRA GORA, SIRBİSTAN

BM en iyi turizm köylerini açıkladı: Türkiye'den de 2 köy var - 17

MORELLA, İSPANYA

BM en iyi turizm köylerini açıkladı: Türkiye'den de 2 köy var - 18

MUSTAFAPAŞA, TÜRKİYE

BM en iyi turizm köylerini açıkladı: Türkiye'den de 2 köy var - 19

NGLANGGERAN, ENDONEZYA

BM en iyi turizm köylerini açıkladı: Türkiye'den de 2 köy var - 20

NİSEKO, JAPONYA

BM en iyi turizm köylerini açıkladı: Türkiye'den de 2 köy var - 21

NKOTSİ, RUANDA

BM en iyi turizm köylerini açıkladı: Türkiye'den de 2 köy var - 22

ESKİ BÜYÜK LİMAN, MAURİTİUS

BM en iyi turizm köylerini açıkladı: Türkiye'den de 2 köy var - 23

OLERGESAİLİE, KENYA

BM en iyi turizm köylerini açıkladı: Türkiye'den de 2 köy var - 24

OLLANTAYTAMBO, PERU

BM en iyi turizm köylerini açıkladı: Türkiye'den de 2 köy var - 25

PANO LEFKARA, KIBRIS

BM en iyi turizm köylerini açıkladı: Türkiye'den de 2 köy var - 26

PİKA, ŞİLİ

BM en iyi turizm köylerini açıkladı: Türkiye'den de 2 köy var - 27

POCHAMPALLİ, HİNDİSTAN

BM en iyi turizm köylerini açıkladı: Türkiye'den de 2 köy var - 28

PUERTO WİLLİAMS, ŞİLİ

BM en iyi turizm köylerini açıkladı: Türkiye'den de 2 köy var - 29

RADOVLJİCA, SLOVENYA

BM en iyi turizm köylerini açıkladı: Türkiye'den de 2 köy var - 30

RİJAL ALMAA, SUUDİ ARABİSTAN KRALLIĞI

BM en iyi turizm köylerini açıkladı: Türkiye'den de 2 köy var - 31

TESTO ALTO, BREZİLYA

BM en iyi turizm köylerini açıkladı: Türkiye'den de 2 köy var - 32

SAAS-FEE, İSVİÇRE

BM en iyi turizm köylerini açıkladı: Türkiye'den de 2 köy var - 33

SAN COSME Y DAMİAN, PARAGUAY

BM en iyi turizm köylerini açıkladı: Türkiye'den de 2 köy var - 34

SAN GİNESİO, İTALYA

BM en iyi turizm köylerini açıkladı: Türkiye'den de 2 köy var - 35

SİDİ KAOUKİ, FAS

BM en iyi turizm köylerini açıkladı: Türkiye'den de 2 köy var - 36

SOLCAVA, SLOVENYA

BM en iyi turizm köylerini açıkladı: Türkiye'den de 2 köy var - 37

SOFULU, YUNANİSTAN

BM en iyi turizm köylerini açıkladı: Türkiye'den de 2 köy var - 38

TARAKLI, TÜRKİYE

BM en iyi turizm köylerini açıkladı: Türkiye'den de 2 köy var - 39

MOR ADA, KORE CUMHURİYETİ

BM en iyi turizm köylerini açıkladı: Türkiye'den de 2 köy var - 40

UNGOK KÖYÜ, KORE CUMHURİYETİ

BM en iyi turizm köylerini açıkladı: Türkiye'den de 2 köy var - 41

VAL POSCHİAVO, İSVİÇRE

BM en iyi turizm köylerini açıkladı: Türkiye'den de 2 köy var - 42

WONCHİ, ETİYOPYA

BM en iyi turizm köylerini açıkladı: Türkiye'den de 2 köy var - 43

XİDİ, ÇİN

BM en iyi turizm köylerini açıkladı: Türkiye'den de 2 köy var - 44

YUCUN, ÇİN

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