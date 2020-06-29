Bodrum Kalesi açıldı

Müze ve ören yerleri içerisinde en önemli yerlerden birisinin de Bodrum Kalesi olduğunu ifade eden Ersoy, "Çok kısa bir sürede, 2017 Ekim'de başladık, 2018 yaz sezonunda bir tek yaz sezonunda kapalı kaldı. Geçen sene Dünya Müzeler Günü'nde birinci etabını açtık. Bodrum'un yabancı ziyaretçisinden mahrum kalmaması için iki etaplamaya geçtik. 2019'un 18 Mayıs'ında hizmete açtık" dedi.

Ersoy, ikinci etap çalışmasını da pandemiye rağmen çok kısa gecikmeyle tamamlayıp hizmete açtıklarını vurguladı.