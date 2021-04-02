Bodrum'da 2 bin 400 yıllık tarihin izlerinde doğayla iç içe yürüyüş rotası: Leleg Yolu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2 bin 400 yıllık Pedasa Antik Kenti'nin en önemli ticaret yollarından biri olan 185 kilometrelik Leleg Yolu, turizme kazandırılıyor.

Anadolu Ajansı 02.04.2021 - 13:09

Bodrum'da 2 bin 400 yıllık tarihin izlerinde doğayla iç içe yürüyüş rotası: Leleg Yolu - 1

Muğla'nın Bodrum ilçesinde turizm acenteleri, doğa ve alternatif turizm faaliyetlerinde yer alması için tanıtım çalışmaları başlatılan 2 bin 400 yıllık "Leleg Yolu"nun bilinirliğini artırmayı hedefliyor.

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Bodrum'da 2 bin 400 yıllık tarihin izlerinde doğayla iç içe yürüyüş rotası: Leleg Yolu - 2

Antik Leleg kentlerinin birbirine bağlandığı, doğayla iç içe yürüyüş yolunun tanıtımı için Türkiye Seyahat Acentaları Birliğinin (TÜRSAB) başlattığı çalışmalar hız kazanıyor.

TÜRSAB Gençlik, Doğa ve Alternatif Turizm İhtisas Başkanı Mustafa Demir koordinesinde geçen ay tanıtım filmi hazırlanan yolda, Bodrum'da doğa turizmine yönelik çalışmalar gerçekleştiren acente sahipleri yürüyüş yapıyor.

Bodrum'da 2 bin 400 yıllık tarihin izlerinde doğayla iç içe yürüyüş rotası: Leleg Yolu - 3

Demir, doğayla iç içe yürüyüş rotası olan yolun tanıtımının yapıldığını söyledi.

Bu noktada çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini aktaran Demir, "Bodrum'daki acentelere rotayı gösteriyoruz. 5-8 Nisan'da, ülkenin çeşitli yörelerinde doğa ve macera turizmi yapan bütün seyahat acentelerini misafir edeceğiz. Bodrum'un doğa ve spor varlıklarını göstereceğiz" dedi.

Bodrum'da 2 bin 400 yıllık tarihin izlerinde doğayla iç içe yürüyüş rotası: Leleg Yolu - 4

Demir, 10 Nisan'da Muğla bölgesinde turlar düzenleyen kokartlı rehberlere rotayı tanıtacaklarını dile getirdi.

Doğa ve alternatif turizmin, salgından sonra daha çok tercih edildiğini anlatan Demir, "İnsanların doğaya ilgisinin daha da artacağını düşünüyoruz" dedi.

Bodrum'da 2 bin 400 yıllık tarihin izlerinde doğayla iç içe yürüyüş rotası: Leleg Yolu - 5

"İNSANLAR DOĞAYLA İÇ İÇE OLMAK İSTİYOR"

Profesyonel turist rehberi Kartal Kaya ise katılımcılara geçtikleri yerlerde Leleg kenti kalıntılarıyla ilgili bilgi verdiklerini söyledi.

Yürüyüşe başladıkları Pedasa Antik Kenti'nin kalıntılarının bugüne kadar korunarak geldiğini vurgulayan Kaya, Leleg Yolu'nu tek günde yürümenin mümkün olmadığını bildirdi.

Bodrum'da 2 bin 400 yıllık tarihin izlerinde doğayla iç içe yürüyüş rotası: Leleg Yolu - 6

Bodrum'da, tarihi ve kültürel değerlerinin daha çok tanıtılması gerektiğini aktaran Kaya, "Salgın dolayısıyla doğaya dönüş başladı. İnsanlar daha özel, daha kişisel turlar yapmak istiyor. Doğayla daha iç içe olmak istiyor" ifadelerini kullandı.

Bodrum'da 2 bin 400 yıllık tarihin izlerinde doğayla iç içe yürüyüş rotası: Leleg Yolu - 7

Turizm acentesi sahibi Hatice Türkel de yürüyüş turlarına ağırlık vermeyi düşündüklerini belirterek, "Özellikle salgın döneminde daha etkin faaliyet olacağını düşünüyorum. Daha önce Bodrum'a gelen yabancı misafirlere başka bir kentte yürüyüş turu yaptırmıştık. Şimdi artık Bodrum ve çevresinde daha yakın yerlerde çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

Bodrum'da 2 bin 400 yıllık tarihin izlerinde doğayla iç içe yürüyüş rotası: Leleg Yolu - 8

Bir bölümünde Off-Road bisiklet yolu da bulunan güzergahta, Bodrum Ticaret Odasınca hazırlanan ve Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın "2015 yılı Alternatif Turizm Altyapısı Mali Destek Programı" kapsamındaki "Bodrum Leleg Yolu Projesi" ile düzenlemeler yapılmıştı.

Bodrum'da 2 bin 400 yıllık tarihin izlerinde doğayla iç içe yürüyüş rotası: Leleg Yolu - 9

LELEG YOLU

Bodrum yarımadasının ilk yerleşik halkı olan Lelegler, savaşlarda kendilerini korumak için kentlerini dağlık ve yüksek bölgelerde kurmayı tercih etmişler. Leleg Yolu ise, Muğla ve Bodrum yarımadasını içine alan Karya bölgesinin en önemli ticaret yollarından biri olarak biliniyor.

Bodrum'da 2 bin 400 yıllık tarihin izlerinde doğayla iç içe yürüyüş rotası: Leleg Yolu - 10
Bodrum'da 2 bin 400 yıllık tarihin izlerinde doğayla iç içe yürüyüş rotası: Leleg Yolu - 11

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