Bodrum'da 2 bin 400 yıllık tarihin izlerinde doğayla iç içe yürüyüş rotası: Leleg Yolu

Bodrum'da, tarihi ve kültürel değerlerinin daha çok tanıtılması gerektiğini aktaran Kaya, "Salgın dolayısıyla doğaya dönüş başladı. İnsanlar daha özel, daha kişisel turlar yapmak istiyor. Doğayla daha iç içe olmak istiyor" ifadelerini kullandı.