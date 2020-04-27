Bodrum'da çeltikçi kuş ilk kez görüntülendi

"Anadolu’daki sulak alanlar ve bu alanlarda yaşayan canlı türleri her geçen gün yok olurken çeltikçinin üreme kaydı oldukça sevindirici. İnsan sağlığını tehdit eden küresel corona salgını doğanın insan baskısının azalması ile kendisini nasıl yenileyebileceğini gösterdi. Önemli olan salgından sonraki normalleşme sürecinde de doğal alanlar üzerindeki baskıyı artırmamak.