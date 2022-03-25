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Bodrum'da denizin çekilmesiyle Tavşan Adası'na uzanan tarihi surlar ortaya çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, denizin çekilmesiyle ortaya çıkan Tavşan Adası'na uzanan tarihi sur kalıntıları ilgi topladı.

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 25.03.2022 - 14:00 | Son Güncelleme : 25.03.2022 - 14:26

Bodrum'da denizin çekilmesiyle Tavşan Adası'na uzanan tarihi surlar ortaya çıktı - 1

Türkiye'nin tarihi ve doğal güzellikleriyle bilinen 'un Gümüşlük Mahallesi'nde yılda birkaç kez tekrarlanan doğa olayı, deniz altındaki tarihi gün yüzüne çıkarıyor.

Bodrum'da denizin çekilmesiyle Tavşan Adası'na uzanan tarihi surlar ortaya çıktı - 2

Deniz suyunun çekilmesiyle milattan önce 4. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Mydos (Tavşan) Adası'na kadar uzanan şehir surları ortaya çıkıyor.

Bodrum'da denizin çekilmesiyle Tavşan Adası'na uzanan tarihi surlar ortaya çıktı - 3

Bölgede yaşamını sürdürenler ile tatilciler de tarihi sur duvarlarının yanına giderek fotoğraf çektiriyor.

Bodrum'da denizin çekilmesiyle Tavşan Adası'na uzanan tarihi surlar ortaya çıktı - 4

Yaklaşık 15 yıldır bölgede yaşayan işletmeci Tuncay Yıldızeli, gazetecilere, yılın belli zamanlarda suyun çekilmesiyle ortaya çıkan sur duvarlarını görünce şaşırdıklarını, izlemekten de keyif aldıklarını söyledi.

Bodrum'da denizin çekilmesiyle Tavşan Adası'na uzanan tarihi surlar ortaya çıktı - 5

Suyun çekilmesiyle duvarların üzerinden yürüyerek Tavşan Adası'na ulaşılabildiğini belirten Yıldızeli, "Ada'da çok eski tarihi eserler var. Belli zamanlar insanlar gidip gezebiliyorlar. Surlar yaklaşık 15 gün kadar bu şekilde gün yüzünde kalıyor. Yazın ise insanlar suya girerek adaya ulaşabiliyor." diye konuştu.

Bodrum'da denizin çekilmesiyle Tavşan Adası'na uzanan tarihi surlar ortaya çıktı - 6

Bölgedeki bir balık restoranın şefi Halil Yılmaz da surların büyük bir bölümünün ortaya çıktığını ve tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiğini dile getirdi.

Bodrum'da denizin çekilmesiyle Tavşan Adası'na uzanan tarihi surlar ortaya çıktı - 7
Bodrum'da denizin çekilmesiyle Tavşan Adası'na uzanan tarihi surlar ortaya çıktı - 8
Bodrum'da denizin çekilmesiyle Tavşan Adası'na uzanan tarihi surlar ortaya çıktı - 9
Bodrum'da denizin çekilmesiyle Tavşan Adası'na uzanan tarihi surlar ortaya çıktı - 10
Bodrum'da denizin çekilmesiyle Tavşan Adası'na uzanan tarihi surlar ortaya çıktı - 11
Bodrum'da denizin çekilmesiyle Tavşan Adası'na uzanan tarihi surlar ortaya çıktı - 12
Bodrum'da denizin çekilmesiyle Tavşan Adası'na uzanan tarihi surlar ortaya çıktı - 13
Bodrum'da denizin çekilmesiyle Tavşan Adası'na uzanan tarihi surlar ortaya çıktı - 14
Bodrum'da denizin çekilmesiyle Tavşan Adası'na uzanan tarihi surlar ortaya çıktı - 15
Bodrum'da denizin çekilmesiyle Tavşan Adası'na uzanan tarihi surlar ortaya çıktı - 16
Bodrum'da denizin çekilmesiyle Tavşan Adası'na uzanan tarihi surlar ortaya çıktı - 17
Bodrum'da denizin çekilmesiyle Tavşan Adası'na uzanan tarihi surlar ortaya çıktı - 18

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