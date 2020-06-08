Bodrum'da yeniden 'beyaz kum' tartışması

Turizmin önemli merkezlerinden Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir beach club ile 5 yıldızlı otelin sahile 'beyaz kum' diye kuvars tozu sermesinin ardından, bir başka otelin de benzer bir girişimi durduruldu. Gündoğan Mahallesi Küçükbük Sahili'nde beach club'da sahile beyaz kum döküldüğü görüldü. İşletme sahipleri ise bunların sertifikalı beyaz kum olduğunu ve üç yıl önce denize serildiğini ileri sürdü.

İHA - DHA 08.06.2020 - 17:00

Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi'nde bir beach club ile Gündoğan Mahallesi'nde denize sıfır 5 yıldızlı bir otel, sahile kuvars tozu serdi. İhbar üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Bodrum Belediyesi Çevre Kontrol Koruma Müdürlüğü ekipleri baskın düzenledi.

Sahile, Maldivler'in sahillerinde bulunan beyaz kum görüntüsü vermek isteyen iki işletme hakkında işlem yapıldı. Otele, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü 310 bin lira, Bodrum Belediyesi ise 35 bin lira ceza kesti. Her iki işletme hakkında ayrıca soruşturma başlatıldığı bildirildi. Yapılan işlemlerin ardından işletmeler sahile serdikleri kuvars tozunu kaldırdı.

Öte yandan Gökçebel Sahili'nde farklı bir otelde benzer bir girişimin durdurulduğu öğrenildi. Bodrum Belediyesi, otelin sahiline beyaz kum (klasit kum) sermesine izin vermedi. Çevreciler ve vatandaşlar art arda yaşanan bu girişimlere insan sağlığına ve doğaya verdiği zararlar dolayısıyla büyük tepki gösterdi.

Bugün de Gündoğan Mahallesi Küçükbük Sahili'nde bulunan bir beach club'ın benzer sebeple çevreciler tarafından şikayet edildiği öğrenildi.

DENİZ GENELİNDEN AÇIK RENKTE

Beach clubın önündeki kumların denizin geri kalanlarına kıyasla çok daha açık renkte olduğu görüldü.
Bölgede yaşayan bir vatandaşın iddiasına göre bu kumlar birkaç gün önce denize taşındı. İşletme sahipleri ise bunların sertifikalı beyaz kum olduğunu ve üç yıl önce denize serildiğini ileri sürdü. Aynı zamanda işletme sahipleri birkaç gün önce işletmeye kum getirildiğini, ancak bu kumların denize değil, karadaki çocuk oyun alanına döküldüğünü savundu.
Öte yandan vatandaşın şikayeti üzerine işletmede belediye ekiplerinin inceleme yaptığı öğrenildi.

MALDİVLER PAHALI GELDİ, SALDA GÖLÜ KORUMA ALTINA ALINDI, ÇAREYİ MERMER TOZUNDA BULDULAR

Bodrum'un koylarını Maldivler'e benzetmek için serilen mermer tozlarının ortaya çıkış şekli herkesi şaşırttı.

Turizmin göz bebeğinde tartışma konusu olan beyaz kumun geçmişte Maldivler'den getirtildiği daha sonra maliyet yüksek olunca Salda Gölü'nden alındığı ve son olarak da firmaların maliyet nedeniyle mermer tozuna yöneldikleri ortaya çıktı.

Bodrum’da beyaz kum adı altında mermer tozu ile sahili kaplayan oteller hakkında işlem başlatılmasının ardından kum diye mermer tozunun neden satıldığı ortaya çıktı. 2009 yılında Bodrum’a Maldivler'den kum satışının başladığı, Maldivler'den gelen kumun maliyetinin pahalı olması nedeniyle bazı firmalar aynı kumun Burdur'da bulunan Salda Gölü'nde de olduğunu öğrendi.

Resmi ya da gayri resmi şekilde Salda Gölü'nden getirilen kumların Bodrum koylarına serildiği ortaya çıktı.

Salda Gölü'nde geçtiğimiz yıl incelme yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, gölün kıyı kenar çizgisi içerisinde kalan doğal güzelliklerin korunması amacıyla yaklaşık 500-600 metrelik bandı tamamen koruma altına almasıyla birlikte firmalar, Salda Gölü kumunu alamadı.

Maldivler'den gelen kumun da pahalı olmasıyla birlikte işletmecilerin mermer tozuna yöneldiği ortaya çıktı.

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