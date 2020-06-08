Bodrum'da yeniden 'beyaz kum' tartışması

İHA - DHA 08.06.2020 - 17:00
Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi'nde bir beach club ile Gündoğan Mahallesi'nde denize sıfır 5 yıldızlı bir otel, sahile kuvars tozu serdi. İhbar üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Bodrum Belediyesi Çevre Kontrol Koruma Müdürlüğü ekipleri baskın düzenledi.
Sahile, Maldivler'in sahillerinde bulunan beyaz kum görüntüsü vermek isteyen iki işletme hakkında işlem yapıldı. Otele, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü 310 bin lira, Bodrum Belediyesi ise 35 bin lira ceza kesti. Her iki işletme hakkında ayrıca soruşturma başlatıldığı bildirildi. Yapılan işlemlerin ardından işletmeler sahile serdikleri kuvars tozunu kaldırdı.
Öte yandan Gökçebel Sahili'nde farklı bir otelde benzer bir girişimin durdurulduğu öğrenildi. Bodrum Belediyesi, otelin sahiline beyaz kum (klasit kum) sermesine izin vermedi. Çevreciler ve vatandaşlar art arda yaşanan bu girişimlere insan sağlığına ve doğaya verdiği zararlar dolayısıyla büyük tepki gösterdi.
Bugün de Gündoğan Mahallesi Küçükbük Sahili'nde bulunan bir beach club'ın benzer sebeple çevreciler tarafından şikayet edildiği öğrenildi.
Bodrum'un koylarını Maldivler'e benzetmek için serilen mermer tozlarının ortaya çıkış şekli herkesi şaşırttı.
Turizmin göz bebeğinde tartışma konusu olan beyaz kumun geçmişte Maldivler'den getirtildiği daha sonra maliyet yüksek olunca Salda Gölü'nden alındığı ve son olarak da firmaların maliyet nedeniyle mermer tozuna yöneldikleri ortaya çıktı.
Bodrum’da beyaz kum adı altında mermer tozu ile sahili kaplayan oteller hakkında işlem başlatılmasının ardından kum diye mermer tozunun neden satıldığı ortaya çıktı. 2009 yılında Bodrum’a Maldivler'den kum satışının başladığı, Maldivler'den gelen kumun maliyetinin pahalı olması nedeniyle bazı firmalar aynı kumun Burdur'da bulunan Salda Gölü'nde de olduğunu öğrendi.
Resmi ya da gayri resmi şekilde Salda Gölü'nden getirilen kumların Bodrum koylarına serildiği ortaya çıktı.
Salda Gölü'nde geçtiğimiz yıl incelme yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, gölün kıyı kenar çizgisi içerisinde kalan doğal güzelliklerin korunması amacıyla yaklaşık 500-600 metrelik bandı tamamen koruma altına almasıyla birlikte firmalar, Salda Gölü kumunu alamadı.