Bodrum'un huzur veren köşesi Gündoğan
brandlife, ntv.com.tr
Sakin ve büyüleyici güzellikte bir Bodrum beldesi olan Gündoğan’ı daha yakından tanımaya ne dersiniz?
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Bodrum yarımadasının dört bir tarafı birbirlerinden farklı özelliklere, farklı karakterlere ve farklı doğal güzelliklere sahip beldelerle dolu. Yarımadanın Kuzey tarafında kalan Gündoğan ise Bodrum merkezinin turist kalabalıklarından uzak bir belde. Üstelik tarihi kalıntılarına bakılırsa, geçmişi, Bodrum’un tarihinden bile eskiye dayanıyor.
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2
Bir zamanlar Rumca’da ‘Güneşin Doğuşu’ anlamına gelen Farilya ismiyle anılsa da, 1961’de aynı isim Türkçeleştirilmiş ve beldeye Gündoğan adı verilmiş. Kristal berraklığındaki deniziyle, mandalina bahçeleriyle ve sevimli merkeziyle, doğallığını ve samimiyetini koruyan bir yer.
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3
Gündoğan’ın tarihi zenginliğinden bahsetmiştik, Aziz Apostol Kilisesi, Osmanlı Kulesi ve Elli İki Merdiven Kilisesi’nin haricinde, çok daha eskilerden kalma antik kral mezarları da var burada. Hatta söylenen o ki, zamanında Gündoğan halkı korsanlara ev sahipliği de yapıyormuş.
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4Yel değirmenlerinin kekik kokulu rüzgarda tatlı tatlı salındığı Gündoğan tepeleri, mavi bayraklı bir plaja bakıyor. Hava rüzgarlı olduğunda Gündoğan, sörf imkanı da sunuyor meraklılarına. Şnorkelle veya tüplü dalış yaparak Gündoğan’ın turkuaz denizinin altında gizlenen güzellikleri de görebilirsiniz.
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5Ayrıca tekneyle yalnızca on beş dakika uzaklıktaki Apostol adasını ziyaret edebilir, adada bulunan Bizanslılardan kalma kiliseyi de görebilirsiniz.
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Gündoğan’a çok yakın bir başka büyüleyici koy ise, Küçükbük. Burası beach club’ların kalabalığından nasibini almamış, sahilinde nostaljik tesislerin sıralandığı, ağaçların gölgesinde yatarak dalgaların sesini duyabileceğiniz sadelikte minicik bir koy.
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Gündoğan’da mutlaka uğramanız gereken lezzet durakları arasında, etkileyici manzarası ve Ege mutfağından nefis spesiyalleriyle Paragadi Balık, midye dolmanın en lezzetlisini tadabileceğiniz Şehmus Usta ve bir mandalina bahçesinde köy kahvaltısı yapabileceğiniz Toprak Ana bulunuyor.