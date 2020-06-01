Bodrum'un ünlü plajlarında 'sosyal mesafe' önlemi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde halk plajları, corona virüs tedbirlerine uygun hazırlanıyor.
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Anadolu Ajansı 01.06.2020 - 09:43
Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, plajlarda corona virüs tedbirlerine göre düzenlemeye gitti.
Sosyal mesafe kuralı gereği halk plajlarında şemsiyeler 3 metre mesafeyle yerleştirildi.
Yapılan çalışmalar kapsamında soyunma kabinlerinde bakım, plaj genelinde temizlik çalışması yapıldı.
Kumbahçe, Göltürkbükü, Gölköy, Gündoğan, Gümbet ve Ortakent-Yahşi'de bulunan halk plajlarında başlayan çalışmalar, belirlenen plan doğrultusunda ilçe genelindeki 10'u mavi bayraklı 30 halk plajında gerçekleştirilecek.
Bodrum Belediyesi, bugün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda tatilcilere şöyle seslendi.
"Geliyor musunuz? Biz yerimizi aldık... #SonDurumum"
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