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Bolu Dağı'nda kar güzelliği

Anadolu Ajansı

Bolu Dağı'nda yaklaşık 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı, doğal güzellikleri de beraberinde getirdi. Kar, Bolu Dağı güzergahında bulunan tesislerde güzel görüntüler oluşturdu.

  • 1

    bolu dağı, kar yağışı

    Bölgede etkili olan kar yağışı, özellikle D-100 kara yolu geçişinde bulunan Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Seymenler, Bakacak, Taşaltı ve Darıyeri Hasanbey mevkilerinde beraberinde doğal güzellikleri de gözler önüne seriyor.

  • 2

    bolu dağı, kar yağışı

    İstanbul ve Ankara arasındaki Türkiye'nin en önemli geçiş noktası olan Bolu Dağı güzergahını kullanan ve eşsiz manzarayı görerek yol üzerindeki tesislerde duran sürücüler, doğanın keyfini çıkarıyor.

  • 3

    bolu dağı, kar yağışı
    Bölgede kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
  • 4

    bolu dağı, kar yağışı
  • 5

    bolu dağı, kar yağışı
  • 6

    bolu dağı, kar yağışı
  • 7

    bolu dağı, kar yağışı
  • 8

    bolu dağı, kar yağışı
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