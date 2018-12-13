Bolu Dağı'nda kar güzelliği
Anadolu Ajansı
Bolu Dağı'nda yaklaşık 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı, doğal güzellikleri de beraberinde getirdi. Kar, Bolu Dağı güzergahında bulunan tesislerde güzel görüntüler oluşturdu.
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Bölgede etkili olan kar yağışı, özellikle D-100 kara yolu geçişinde bulunan Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Seymenler, Bakacak, Taşaltı ve Darıyeri Hasanbey mevkilerinde beraberinde doğal güzellikleri de gözler önüne seriyor.
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İstanbul ve Ankara arasındaki Türkiye'nin en önemli geçiş noktası olan Bolu Dağı güzergahını kullanan ve eşsiz manzarayı görerek yol üzerindeki tesislerde duran sürücüler, doğanın keyfini çıkarıyor.
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3Bölgede kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
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