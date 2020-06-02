Bolu'nun tabiat parklarına girişler 'randevulu' olacak

ntv.com.tr - DHA 02.06.2020 - 09:36
Türkiye'nin önemli doğa turizmi merkezlerinden Abant ve Gölcük Tabiat Parkları ile Yedigöller Milli Parkı, normalleşme planı çerçevesinde 2 aylık sürenin ardından yeniden ziyaretçilere açıldı.
Türkiye’nin her yerinden yıl boyunca yüz binlerce turistin geldiği doğa harikalarında oluşacak yoğunluğu önlemek amacıyla İl Hıfzıssıhha Meclisi, girişlerin randevulu olması yönünde karar aldı.
1 ay içinde uygulamaya geçirilmesi beklenen karar kapsamında ziyaretçiler Gölcük, Abant ve Yedigöller'e gelmeden önce randevu alacak. Belli bir ziyaretçi kapasitesinin üstüne çıkılmayacak.