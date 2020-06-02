Bolu'nun tabiat parklarına girişler 'randevulu' olacak

Türkiye’nin her yerinden yıl boyunca yüz binlerce turistin geldiği doğa harikalarında oluşacak yoğunluğu önlemek amacıyla İl Hıfzıssıhha Meclisi, girişlerin randevulu olması yönünde karar aldı.

1 ay içinde uygulamaya geçirilmesi beklenen karar kapsamında ziyaretçiler Gölcük, Abant ve Yedigöller'e gelmeden önce randevu alacak. Belli bir ziyaretçi kapasitesinin üstüne çıkılmayacak.