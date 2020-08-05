Bond filminden esinlenilerek üretilen dünyanın ilk yüzen eko-lüks oteli: Anthenea

Herkesin izole bir tatil arayışında olduğu bu dönemde Fransız gemi inşaat mühendisi Jean-Michel Duacancelle tarafından tasarlanan Anthenea, sosyal izolasyon kavramını birkaç fersah öteye taşıyor. Geçtiğimiz yıl ilk kez tanıtılan Anthenea, ilk bakışta denize konmuş bir UFO gibi görünüyor.

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ntv.com.tr 05.08.2020 - 09:50

1977 yapımı James Bond filmi olan The Spy Who Loved Me (Beni Seven Casus) filminden ilham alınarak yapılan, tamamen çevre dostu, geri dönüştürülebilir materyallerle tasarlanan bu yüzen ev, aynı zamanda kubbesindeki güneş enerjisi panelleriyle kendi kendine yetecek enerjiyi de sağlayabiliyor.

Fiberglastan üretilmiş dairesel gövdesinin içi, Anthenea'ya yatırım da yapan Pierre Cardin tarafından tasarlanmış.

Yüzen ev üç ana yaşam alanından oluşuyor. Alt katta, konforlu bir kanape ve bir minibarın bulunduğu bir oturma odası; daire şeklinde, iki kişilik yatak ve hem deniz suyu hem de tatlı suyla kullanılabilen bir küvet bulunan yatak odası ve küçük bir mutfak yer alıyor.

Üst katta ise 12 kişiye kadar ağırlayabilen açık bir dinlenme alanı bulunuyor. Anthenea tüm yaşam alanlarında 360 derecelik bir manzara sunarken su seviyesinin altında kalan pencereleriyle denizaltı yaşamını da seyretmenizi sağlıyor.

Denizde yavaş keşif modunda seyredebilme lisansına sahip olan Anthenea, Duacancelle’in belirttiğine göre şiddetli kasırgalara bile dayanıklı ve batmayacak şekilde tasarlanmış.

Anthenea misafirlerini doğa ile kusursuz bir biçimde bir araya getirirken aynı zamanda özel çapa sistemi sayesinde deniz tabanındaki ekosisteme de kesinlikle zarar vermiyor.

Bütün kumandası bir dijital tablet kullanılarak yapılan bu lüks sığınağın misafirleri, turist kalabalıklarından uzakta, özgürlüğün tadına doyasıya çıkarabiliyorlar.

Kaynak: Brandlifemag.com