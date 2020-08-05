Bond filminden esinlenilerek üretilen dünyanın ilk yüzen eko-lüks oteli: Anthenea

ntv.com.tr 05.08.2020 - 09:50
1977 yapımı James Bond filmi olan The Spy Who Loved Me (Beni Seven Casus) filminden ilham alınarak yapılan, tamamen çevre dostu, geri dönüştürülebilir materyallerle tasarlanan bu yüzen ev, aynı zamanda kubbesindeki güneş enerjisi panelleriyle kendi kendine yetecek enerjiyi de sağlayabiliyor.
Fiberglastan üretilmiş dairesel gövdesinin içi, Anthenea'ya yatırım da yapan Pierre Cardin tarafından tasarlanmış.
Bütün kumandası bir dijital tablet kullanılarak yapılan bu lüks sığınağın misafirleri, turist kalabalıklarından uzakta, özgürlüğün tadına doyasıya çıkarabiliyorlar.