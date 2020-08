Bond filminden esinlenilerek üretilen dünyanın ilk yüzen eko-lüks oteli: Anthenea

1977 yapımı James Bond filmi olan The Spy Who Loved Me (Beni Seven Casus) filminden ilham alınarak yapılan, tamamen çevre dostu, geri dönüştürülebilir materyallerle tasarlanan bu yüzen ev, aynı zamanda kubbesindeki güneş enerjisi panelleriyle kendi kendine yetecek enerjiyi de sağlayabiliyor.