Bosna Hersek'in doğal güzelliklerinde sessizlik hakim

Anadolu Ajansı 12.05.2020 - 10:20
Bosna Hersek'te şimdiye kadar 2 bin 141 corona virüs vakası ve 113 ölüm yaşandı.
Göl, 1968 yılında Rama nehri üzerinde oluşturuldu.
Göle ev sahipliği yapan manzara, kartpostallık görüntüler sunuyor.
Gölün sıcaklığı 7.5 derece civarlarında...
Rama Gölü'nü ziyaret edenler, eşsiz manzaranın tadını çıkarıyor.
Bölge, yeşil doğasıyla turistleri cezbediyor.
Salgının ortaya çıkmasıyla birlikte bölge ıssızlaştı.
Rama Gölü'nün etrafında az sayıda yerleşim mevcut.
Göl çevresinde yürüyüş yapanlar, manzaranın tadını çıkarıyor.
İnsanlar, corona virüs salgını öncesi günlere dönmenin umudunu taşıyor.
Bosna Hersek'te şehirden uzaklaşıp dinlenmek isteyenler Rama Gölü'nü tercih ediyor.
Bosna Hersek'in doğal güzelliği, yeşil manzarasıyla kendine hayran bırakıyor.