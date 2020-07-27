Bosna Hersek'te '454. Geleneksel Mostar Köprüsü Atlayışları' yapıldı

Bosna Hersek'te 454.'üsü düzenlenen 'Geleneksel Mostar Köprüsü Atlayışları'nda 32 sporcu, 28 metreden atladı.

Anadolu Ajansı 27.07.2020 - 17:46

Bosna Hersek'te '454. Geleneksel Mostar Köprüsü Atlayışları' yapıldı - 1
Bosna Hersek'in güneyindeki Mostar şehrinde bu yıl 454'üncüsü düzenlenen "Geleneksel Mostar Köprüsü Atlayışları" yapıldı.
Bosna Hersek'te '454. Geleneksel Mostar Köprüsü Atlayışları' yapıldı - 2
Mimar Sinan'ın öğrencisi Mimar Hayrettin tarafından 1566'da inşa edilen tarihi Mostar Köprüsü'nde düzenlenen atlama yarışlarında, 32 sporcu kendini 28 metre yükseklikten Neretva Nehri'nin zümrüt yeşili sularına bıraktı.
Bosna Hersek'te '454. Geleneksel Mostar Köprüsü Atlayışları' yapıldı - 3
Bosna Hersek'te '454. Geleneksel Mostar Köprüsü Atlayışları' yapıldı - 4
Bosna Hersek'te '454. Geleneksel Mostar Köprüsü Atlayışları' yapıldı - 5
Bosna Hersek'te '454. Geleneksel Mostar Köprüsü Atlayışları' yapıldı - 6
Bosna Hersek'te '454. Geleneksel Mostar Köprüsü Atlayışları' yapıldı - 7
Bosna Hersek'te '454. Geleneksel Mostar Köprüsü Atlayışları' yapıldı - 8

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