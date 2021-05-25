Bozcaada turizm sezonuna sıfır vakayla giriyor

Bozcaada tüm bu özelliklerinin yanında, pandeminin başladığı geçen yıl anakaraya uzak olması nedeniyle corona virüs vakası görülmeyen ender yerlerden birisi olarak tatil için daha çok tercih edilir hale geldi. Geçen yıl turizm sezonunu alınan önlemler sayesinde vakasız atlatan Bozcaada'da bu yıl nisan ayı sıkıntılı geçti. 26 Mart ile 6 Mayıs tarihleri arasında adada 82 vaka görüldü. Ancak 17 günlük tam kapanma, alınan tedbirler ve denetimler sonrası mayıs ayının ikinci yarısında Bozcaada'da vaka sayısı sıfırlandı.