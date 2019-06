Bozcaada yeme içme ve konaklama rehberi

Her odaya bir şair veya yazar ismi vermişler. Can Yücel'in 22 numaralı odasında kaldığımız için Ümit Abi'nin bir Can Yücel kitabı imzalayıp hediye etmesi büyük incelikti. Otel sahibi Ümit Abi mükemmel bir gönül insanı mutlaka ama mutlaka tanışmanızı isteriz.