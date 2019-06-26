Bozcaada yeme içme ve konaklama rehberi
ntv.com.tr
Türkiye'nin en sevilen tatil rotalarından biri olan Bozcaada'yı Gurmex.com kurucusu Emrah Akın, NTV okurları için kaleme aldı. İşte, Türkiye'nin tatil cenneti Bozcaada'da ne yenir, nerede kalınır? sorularının cevabını ve en güzel restoranlar ve oteller hakkında bilgileri bulacağınız Bozcaada rehberi...
-
1
Bozcaada notlarımız içinde gezilecek yerler, yeme içme ve daha birçok ufuk açıcı restoran ve otel tavsiyesi var.
İşte @Gurmexcom Instagram hesabından şiir tadında Bozcaada yeme içme ve otel rehberi...
-
2
BOZCAADA'YI SEVDİRECEK 17 RESTORAN VE OTEL
Bozcaada’da temizlik, lezzet, hizmet, güler yüz, konfor, kalite ve fiyat performans bakımından en iyi restoran ve otelleri bir araya getirdik.
-
3
Listemizde balık restoranları, kahvaltı yerleri, pizza makarna restoranları, şarap evleri ve farklı damak tatlarına uygun alternatif lezzetleri bulabileceğiniz restoranlar ve farklı özellikleri ile bizi mutlu eden gurme oteller yer alıyor.
-
4
İşte, ada otları, süt ürünleri, hamur işleri ve deniz mahsulleri ile Bozcaada’nın en iyi restoranları ve otelleri...
-
5
Cabalı Bozcaada
Bozcaada’da yaşayan bir efsane Cabalı Meyhane… Burası yöresele ve gelenekselliğe inanan, 7 yılını mutfakta geçirmiş bir adam ve 7 yıldır aynı ustayla çalışan Ülke’nin Yeri Cabalı Bozcaada...
-
6
Ülke Şef için en önemli şey, hangi mevsimde ne çıkıyorsa onu servis edebilmek. Deniz ürünlerinde de, sebze ve meyvede de bu böyle… Malzemelerin taze ve yerel olmasını çok önemsiyor. Sohbeti keyifli bir doğa ve gönül insanı… Adıyla, duruşuyla, elinin lezzeti ile gerçekten adaya çok yakışıyor. Yereli korumak için savaşıyor ve el birliği ile mücadele edip Ada’ya sahip çıkılması gerektiğine inanıyor.
-
7
Cabalı’da mezelerden Akya pastırma, Girit ezme, Cevizli kabak, Sirkeli sardalye, Süzük ve Fava nefisti. Özellikle Süzük çok fazla ekmek yediriyor. Ara sıcaklardan yerli Ahtapot ızgara, yerli Kalamar ızgara, Kalamar mürekkebinden el yapımı makarna ve Deniz mahsulleri böreği, ana yemek olarak ise orijinal tarif Levrek külbastıyı mutlaka denemelisiniz.
-
8
Bugün Bozcaada ruhu diye bir gerçekten bahsedebiliyorsak bu Ülke Şef gibi toprağa ve denize alın terini düşüren “yerellik ve özgünlük” için savaşan Bozcaadalıların eseridir.
-
9
Nevreste Bozcaada
Burası engin yüreği, konukseverliği ve tatlı dili ile Ada’nın simge isimlerinden Nevreste ablanın restoranı… Rum mahallesinde yer alan iki katlı evinde dünyaya getirip, büyüttüğü üç çocuğu ile birlikte o güzel evi 3 yıldır restoran olarak işletiyorlar.
-
10
Ada’nın Arnavut kaldırımlı, sakız kokulu dar sokaklarına konulmuş tertemiz masaları, önünde şıkır şıkır dökülen yedi veren gülleri, adada muadili olmayan farklı meze ve yemekleri ile hemen dikkat çekiyor.
Öne çıkan mezeleri Levangili, Somoncello, Torik lakerda, Nevreste marin, Fava, Girit ezme, Vişneli yaprak sarma ve Cevizli kabak. Ada lokumu, Rum böreği, Asma yaprağında sardalye, Çıtır karides mantı ve Levrek ızgara ise mutlaka denemenizi önerdiğimiz Nevreste sıcakları arasında yer alıyor.
-
11
Gurme lezzetler, kusursuz hizmet ve insanın ömrüne ömür katan ambiyans Nevreste ablanın sohbeti ile birleşince gece hiç bitmesin istiyorsunuz.
-
12
Mavi Beyaz Bozcaada
Bozcaada Liman tarafının en büyülü noktasında hizmet veren restoranlardan biridir Mavi Beyaz…
Adan’nın diğer noktalarında, sıkışık, dip dibe oturduğunuz, gürültülü ve manzarasız restoranların aksine burası denize sıfır masanızda, keyifli müzikler eşliğinde demlenmek için en doğru adres. Sahilde yer alması sıcak gecelerde esintiyle içinize hoşluk veriyor. Müzik ise sofra muhabbetinizi engellemiyor.
-
13
Yine Adanın diğer noktalarına göre meze porsiyonları daha büyük ve fiyatlar bir tık daha uygun. Sıcakkanlı personeli, kaliteli yemekleri, eşsiz konumu ile burası bizim için her zaman klas bir restoran oldu.
Mezelerden özellikle Cevizli kabak, Girit ezme, Patlıcan ezme, Levrek marin ve yaprak sarma çok lezzetliydi. Ara sıcaklardan Rum usulü karides, Tarhunlu patates yatağında şarap soslu ahtapot enfesti. Ana yemek olarak yediğimiz Karides soslu ızgara levrek ve Sardalye kuşhane ise muhteşemdi.
-
14
Mavi Beyaz dekorasyonu ile Ada ile adeta bütünleşen restoran, servis kalitesi ve leziz Ege mutfağı ile tekrar tekrar çağırıyor. Ege'nin içinize çekeceğiniz deniz kokusu, yüzünüzü okşayacak meltemi eşliğinde eşsiz bir ziyafet çekeceksiniz. Ada’dan ayrılırken şüphesiz güzel hatıralar ve Mavi Beyaz’ın damaklarınızda bıraktığı nefaseti de yanınızda götüreceksiniz.
-
15
Hikotakis Bozcaada
Hikotakis yaz kış hizmet veren ve özellikle Bozcaadalıların sık ziyaret ettiği restoranlardan biri… Lezzet, servis, hizmet ve fiyat performansı ile kesinlikle mutlu ediyor.
-
16
Girit ezme, Cevizli kabak, Kaşarlı mantar, Deniz lokumu, Deniz böreği ve Tereyağlı karidesi çok beğendik.Bozcaada’ya yolunuz düşerse Rum mahallesinde hizmet veren Hikotakis Restaurant’a bir akşam yemeğinde mutlaka uğrayın.
-
17
E La Pizza Bozcaada
Bozcaada’da buram buram Ege esintilerini sofralarda hissederken, ada otları ile bezeli nefis tatları da deneyebiliyorsunuz. Bazen bir külah dondurmada bazen de bir dilim pizzada sarıyor sizi Ada ruhu…
Bu kez Ada yolculuğumuzda sizleri İtalyan Mutfağının en iyi Bozcaada temsilcisi E La Pizza’ya konuk edeceğiz. E La Pizza & Bistro Bozcaada‘nın en iddialı mekânlarından biri ve aynı zamanda Ada’nın en iyi pizzacılarından.
-
18Burada yediğimiz pizzalar kalite ve lezzet olarak gerçekten muhteşemdi. Görsel anlamda küçük ama şık mekân gözünüze hitap ederken bir yandan keyifli bahçesinde oturup içinizi huzurla doldurabiliyorsunuz. Biz E La Pizza’da Eldado, Fresh pizza, Cevizli pizza, Pepperoni, Pastrami, Trüf mantarlı ve Carpaccio pizza denedik. Hepsi birbirinden lezzetliydi. Bizce pizza yemek için İtalya’ya gitmeyin, Bozcaada’ya gelin.
-
19
Çınaraltı Cafe Bozcaada
Burası bir ada klasiği olan Çınaraltı Bozcaada. İstanbul‘da en çok eksikliğini çektiğimiz organik ada kahvaltısı özlemini burada gideriyoruz. Ev yapımı patlıcanlı börek, gözleme, otlu poğaça ve portakallı kurabiyelere nihayet Çınaraltı Bozcaada sayesinde kavuştuk. Tatlı olarak damla sakızlı muhallebi özel tavsiyemiz olur.
-
20
Yine Çınaraltı’nın olmazsa olmazı damla sakızlı Türk kahvesi. Menü olarak istediğiniz takdirde acı badem likörü ve kendi yaptıkları fındıklı tarçınlı kurabiye ile servis ediyorlar. Çınaraltı Bozcaada’nın sahibi Fahri’nin ev sahipliği, güler yüzü ve hoş sohbeti enfes lezzetler ile buluşunca zaten Bozcaada’nın tadına doyum olmuyor.
-
21
Ozi'nin Yeri
Adaya şiir tadında bir soluk getiren tarihi Adamarin Otel bünyesinde hizmet veren Ozi’nin Yeri’ndeyiz. Adamarin Otel’de nasıl şair olmamak veya bir kitap yazmamak mümkün değilse aç karnına kalemi ele almakta pek olası değil.
Maharetli bir şef ve adada eşine az rastlanır türden mezeler var Ozi’nin menüsünde... Dikkatimizi en çok çekenler Girit ezme, Ege karma, Cevizli köz patlıcan, Cevizli kabak kavurma, Fava, Havuç tarator, Ezme ve Ahtapot salatası oldu. Hepsi çok lezzetliydi.
-
22
Ara sıcaklardan Güveçte köy peyniri, Kalamar, Tereyağlı karides ve Güveçte kaşarlı mantar yedik. Ana yemekte ise enfes bir Kaya levreği soframızı taçlandırdı. Kapanışı ise klasik cevizli sıcak helva ile yaptık. Bu salaş ve deniz manzaralı meyhane Bozcaada’da gidilecekler listenizde mutlaka olsun.
-
23
Petit Cafe
Damakta iz bırakan ev yapımı tatlılar ve enfes kahveler bu küçük dükkânda buluşmuş. Bozcaada'da yaz sezonuna damga vuracak mekânlardan birinin şüphesiz Petit Cafe Bozcaada olacağını düşünüyoruz.
-
24
Saint Bozcaada cheesecake, Browni ve Çilek soslu cheesecake enfesti. Üstelik fiyatlarda çok uygun, tekrar tekrar çağıran mekânın tek kötü yanı butik üretim yapıyor olması... Üretim birkaç dilim ile sınırlı olduğu için Bozcaada'da bu yaz cheesecake ve browni savaşlarının çetin geçmesini bekliyoruz. Mutlaka notlarınızda olsun.
-
25
Dört Hanımeli Mutfağı
Bozcaada’da yöresel yemekler deneyimlemek isteyenler için Rum Mahallesinde hizmet veren Dört Hanımeli Mutfağı’nı öneriyoruz. Bozcaada mantısı, Etli sarma, Zeytinyağlı yaprak sarma ve Ada otlu el açması gözlemeyi denemelisiniz. Klasik mantıların tersine önce kızartılıp daha sonra haşlanan Bozcaada mantısında içindeki kıymanın tadını yoğun olarak alabiliyorsunuz. Ayrıca farklı pişirme tekniği sebebiyle o yarı kıtır yarı yumuşak kıvamı çok yalın ve lezzetli bir şekilde hissediyorsunuz.
-
26
İçecek olarak Gelincik şurubu ile yapılan şerbeti tavsiye ederiz. Hafif tatlı ve içi baymayan şerbet ferahlatıcı özelliği ile sıcak Ada günlerinin mutluluk iksirlerinden biri olsa gerek.
-
27
Tenedion Wine House
Bozcaada deyince aklıma bağ bozumları ve üzüm düşüyor amansız. Üzümler ise Çamlıbağ’ı anımsatıyor bana. Bozcaada’da ilk şarap üreten müslüman aile olan Yunatçıların 4. nesil temsilcisi Haşim Yunatçı abi işin başında. Bu yıl kuntra kırmızısından beyazla fethetti kalbimizi. Çamlıbağ’ın Ayapetro serisinin başarısını müdavimleri gayet iyi bilir. Haşim Abi genelde Çamlıbağ Tenedion Wine House‘da. Toprak, Ada ve üz��m kokulu keyifli sohbetinden mutlaka istifade edin.
-
28
Alicante Otel Bozcaada
Ada'da kalmaktan en çok keyif aldığımız otellerden birisidir Alicante Otel Bozcaada... Adanın en merkezi yerinde, meşhur Çınaraltı'na 20 adım mesafede yer alıyor.
Hemen arka tarafımız otantik sokaklarıyla Rum Mahallesi... Ve Cabalı, Hikotakis, Mavi Beyaz ve Nevreste gibi meşhur restoranlara çok yakın...
Rum mahallesinin Arnavut kaldırımlı sakız kokan dar sokaklarına, eski evlerin renk cümbüşlü duvarlarına ve saçaklarından sarkan çiçeklerine, organik pazara, tereyağlı bademli ve damla sakızlı kurabiyelere sadece birkaç adım mesafede olacaksınız.
-
29
Bozcaada'ya her geldiğimizde 7 odası bulunan sevimli otelde mutlaka birkaç gün kalıyoruz. Alicante Bozcaada otelinin deniz ve Bozcaada kalesi manzaralı terasında ada kahvaltısı yapmayı ve kahve içmeyi çok seviyoruz.
Ansızın karşımıza çıkan duvarlara yazılmış bir Edip Cansever şiiri veya bir bankta karşılaştığımız Nazım Hikmet’i… Özetle Bozcaada'yı çok seviyoruz. Yüreği, esnaflığı en önemlisi insanlığı güzel Alicante Bozcaada'da eğer daha önce kalmadıysanız mutlaka görün, kalın ve hissedin, sizde seveceksiniz!
-
30
Okyanus Otel
Uzun yıllardır aynı isimli tekneleriyle Bozcaada'nın fark edilmeyen güzelliklerini misafirleri ile paylaşan Duygu ve Şafak çifti şimdi aynı heyecan ile misafirlerini şık otellerinde ağırlıyorlar.
2018 yılında devraldıkları ve oğullarının ismini verdikleri 9 odalı otel geniş, ferah ve tertemiz odaları ile mutlu ediyor. Odalar sadeliği ve aydınlığı ile insanın içine ferahlık veriyor. Odaların tamamı iki kişilik olarak hazırlanmış ama talebe göre ek yatak konulabiliyor.
-
31
Okyanus Bozcaada, limana sadece 1 km uzaklıkta, otopark sorunu olmayan ve geniş bahçesinde gün boyunca keyifli vakit geçirebileceğiniz bir otel. Kahvaltı bahçede açık büfe olarak veriliyor. Otelin odalarının çoğu ada standartlarına göre oldukça geniş.
Şafak ve Duygu Bozcaada limandaki yatları ile özel turlar ve meraklıları için deniz kestanesi, şarap, günbatımı, Göztepe gibi deneyim organizasyonları da düzenliyorlar.
-
32
Lavinya Otel
Bozcaada sonsuza dek yaşamak istediğimiz nadir yerlerdendir. Her yıl Nisan ayında ziyaret ettiğimiz Ada’da bu yıl Lavinya Otel’de konakladık. Ada merkezine 2 dakika mesafede, Türk Mahallesinde hizmet veren Lavinya Otel Bozcaada'da konaklayabileceğiniz en güzel otellerden birisidir.
Lavinya Otel Bozcaada, 22 odası ve palmiye ağaçlarının gölgesinde oturabileceğiniz Bozcaada Kalesi manzaralı kocaman bahçesi ile huzur veriyor. Açık büfe kahvaltısı lezzetli ve doyurucu, fiyat performans ise çok iyi.
-
33
Tesiste hizmet veren açık alanların kullanımı mevsim koşullarına göre değişiyor. Sigara İçilmeyen Odalar, Klima, Tesise Ait Otopark, İnternet Bağlantısı - Kablosuz (Ücretsiz) ve Bahçede açık büfe kahvaltı otelin en önemli özellikleri. Ada merkezinde bulunan ve büyük bir bahçeye sahip nadir otellerden olduğu için mutlaka tavsiye ediyoruz.
-
34
Adaçayı Otel
Adaçayı Otel Bozcaada’da ev sıcaklığında özgürlük ve konfor sunuyor. Otel; içinde Amerikan mutfak yer alan, 1. sınıf malzemeyle donatılmış, geniş ve ferah 6 adet odası ile 1+1 konseptte hizmet veriyor.
Adaçayı Otel ismini Bozcaada florasının bitkisi olan Adaçayı’ndan alıyor. Yemyeşil bir bahçe içerisinde konuklarını aile sıcaklığında ağırlıyorlar. Her sabah taze ürünlerin, ada reçellerinin, günlük hazırlanan hamur işlerinin ve yerel lezzetlerin eşlik ettiği serpme kahvaltının tadına doyamayacaksınız.
-
35
Adaçayı Otel'in modern, sade ve konforlu mobilyalarla dekore edilmiş odaları oldukça aydınlık. Geniş ve ferah olan ahşap zeminli otel odalarının hepsi süit şeklinde tasarlanmış. Bu sebeple çocuklu aileler ya da arkadaş grupları için oldukça ideal bir konaklama sunuyor.
Bozcaada gezginlerini muhteşem bir doğa, sessizlik ve huzur dolu bir ortamda ağırlayan tesisin ücretsiz otoparkı var. Otele evcil hayvan kabul edilmiyor. Tesiste hizmet veren açık alanların kullanımı mevsim koşullarına göre değişebiliyor.
-
36
Ege Otel
Ege Otel mistik ve şiir tadında havası ile Ada'da kalmaktan en çok keyif aldığımız otellerden birisi oldu. Ege Otel’in hizmet verdiği bina Bozcaada’nın tarihi eserlerinden birisidir. Bu tarihi yapı 1800’lü yıllarda Rum İlkokulu olarak yapılmış bir Taş Mektep. 1923’te kapanan okul daha sonra Türk İlkokulu olarak yeniden açılmış ve 1963 yılına kadar öğrenci yetiştirmiş.
Arka denize 50 mt mesafede 36 oda, 80 yatak kapasiteli Ege Otel’in tarihi atmosferinde sizleri sıcak bir ortam bekliyor. Her odada 24 saat sıcak su, Klima, WC-duş temiz sakin bir çevre ve çardak altında açık büfe kahvaltı ve tabi Bozcaada'nın eşsiz güzellikleri karşılıyor.
-
37
Her odaya bir şair veya yazar ismi vermişler. Can Yücel'in 22 numaralı odasında kaldığımız için Ümit Abi'nin bir Can Yücel kitabı imzalayıp hediye etmesi büyük incelikti. Otel sahibi Ümit Abi mükemmel bir gönül insanı mutlaka ama mutlaka tanışmanızı isteriz.
-
38
Ela Tenedos Otel
Bozcaada merkezinin en iyi otellerinden biri de Ela Tenedos Otel’dir. Burada hayatı olduğu gibi kabul edip kendinizi Bozcaada esintisine teslim etmelisiniz. Enfes açık büfe kahvaltısı, ferah odaları ve büyüleyici manzarası ile kendinizi Bozcaadalı hissedeceğiniz şüphesiz muhteşem bir otel.
-
39
Adamarin Otel
Bozcaada’nın mistik ve tarihi ruhunu yansıtan son otel tavsiyemiz ise Adamarin Otel olacaktır. Bozcaada liman tarafında, deniz ve iskele manzaralı, huzurun ve tarihin buluştuğu bir otel. Bu otelde şair olmamak veya bir kitap yazmamak mümkün değil. Adamarin Otel organik serpme ada kahvaltısı ile de cezbediyor. Ev yapımı reçelleri, kızartılmış ekmekleri, sıcacık hamur işleri ve mis gibi deniz havası ile hiç bitmesini istemediğiniz bir kahvaltı keyfi yaşıyorsunuz. İyi haber bu enfes kahvaltıdan otelde konaklamasanız bile faydalanabiliyorsunuz.
-
40
Bize göre Bozcaada ara sıcak konusunda Türkiye’nin en iyi balık restoranlarına ev sahipliği yapıyor.
Unutmadan Ada kuzusu, Denizkestanesi, Midye, Kalamar, Ahtapot, Patlıcanlı börek, Rezeneli omlet, Ada otlu gözleme, Ada lokumu, Rum böreği, Balık pastırma, Tereyağlı bademli kurabiye, Ada dondurması gibi özel lezzetleri denemeden Bozcaada’dan ayrılmayın.
-
41“Bozcaada Yerel Tatlar Festivali” bu sene BOZTİD tarafından 28-30 Haziran 2019 tarihlerinde düzenleniyor. Bozcaada, lezzet severleri 3 gün boyunca denizi, güneşi ve ada mutfağının keyfini bir arada yaşayabilecekleri eşsiz bir deneyime bekliyor.
-
42
Kısa kısa Bozcaada lezzetleri…
Midye dolma - Ayazma Restaurant
-
43
Bozcaada Kahvaltısı - Kardinal Bağ Evi
-
44
Damak çatlatan mezeler - Cabalı Bozcaada
-
45Karides soslu levrek ızgara - Mavi Beyaz Bozcaada
-
46Deniz kestanesi...
-
47Asma yaprağında levrek sarma
-
48
Kılıç balığı pastırma - Cabalı Bozcaada
-
49
Browni - Petit Cafe Bozcaada