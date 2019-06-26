Bozcaada yeme içme ve konaklama rehberi

Yine Adanın diğer noktalarına göre meze porsiyonları daha büyük ve fiyatlar bir tık daha uygun. Sıcakkanlı personeli, kaliteli yemekleri, eşsiz konumu ile burası bizim için her zaman klas bir restoran oldu.

Mezelerden özellikle Cevizli kabak, Girit ezme, Patlıcan ezme, Levrek marin ve yaprak sarma çok lezzetliydi. Ara sıcaklardan Rum usulü karides, Tarhunlu patates yatağında şarap soslu ahtapot enfesti. Ana yemek olarak yediğimiz Karides soslu ızgara levrek ve Sardalye kuşhane ise muhteşemdi.