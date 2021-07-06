Bozkırın ortasında adeta yeşil bir vaha: 'Burada yetişmez' diyenlere inat yaptı

Ağrılı Abdulkadir Ardin, Ağrı Dağı eteklerindeki çorak arazisini, diktiği meyve ağaçlarıyla adeta bir vahaya çevirdi.

Anadolu Ajansı 06.07.2021 - 15:31

Bozkırın ortasında adeta yeşil bir vaha: 'Burada yetişmez' diyenlere inat yaptı - 1

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Örtülü Köyü'ndeki 5 bin 137 metre yüksekliğinde bulunan Ağrı Dağı eteklerinde meyve bahçesi kurmak isteyen Ardin, 2015 yılında buradaki 33 dönümlük çorak araziyi satın aldı.

Bozkırın ortasında adeta yeşil bir vaha: 'Burada yetişmez' diyenlere inat yaptı - 2

Bölgede sondaj yaparak su bulan Ardin, daha sonra kum fırtınası ve rüzgarın yoğun olduğu bölgede arazisinin etrafını taş duvar örerek kapattı.

Bozkırın ortasında adeta yeşil bir vaha: 'Burada yetişmez' diyenlere inat yaptı - 3

Sulama sistemini oluşturduktan sonra araziye meyve ağaçlar diken Ardin, 6 yıl önceki çorak araziyi adeta bir vahaya dönüştürdü.

Bozkırın ortasında adeta yeşil bir vaha: 'Burada yetişmez' diyenlere inat yaptı - 4

Abdülkadir Ardin, yaptığı açıklamada, çocukluğundan bu yana her zaman doğaya karşı bir hayranlık duyduğunu ve ağaçlarla dolu bir bahçe hayalini gerçekleştirdiğini söyledi.

Bozkırın ortasında adeta yeşil bir vaha: 'Burada yetişmez' diyenlere inat yaptı - 5

"30 YILLIK KAZANCIMIN HEPSİNİ BU BAHÇEYE YATIRDIM"

Ağrı Dağı'ını çok sevdiğini ifade eden Ardin, "Bu bahçeyi kurmak için 4 vincimi sattım. 30 yıllık kazancımın hepsini bu bahçeye yatırdım. Çok memnunum. Buraya 11 çeşitten oluşan 4 bin 500 ağaç diktim. Elma, ayva, kayısı, armut, badem, kiraz, vişne, şeftali ve erik gibi meyveler yetiştiriyoruz" diye konuştu.

Bozkırın ortasında adeta yeşil bir vaha: 'Burada yetişmez' diyenlere inat yaptı - 6

Ardin, bahçeyi ilk kurmaya karar verdiğinde çevresindekilerin "burada meyve yetişmez" diyerek kendisiyle dalga geçtiğini belirterek, buna rağmen hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Bozkırın ortasında adeta yeşil bir vaha: 'Burada yetişmez' diyenlere inat yaptı - 7

Meyveleri bahçeye gelen ziyaretçilere ücretsiz verdiğini aktaran Ardin, "Bugüne kadar hiç satış yapmadık ve kimseden para almadık. Bahçenin girişinde 99 meyve ağacından oluşan özel olarak Esma-ül Hüsna bahçesi yaptık. Bu bahçede her meyve türünden ağaçlar bıraktık. Bakımını ve sulamasını yapıyoruz ama içerisinden meyve yemiyoruz. Özellikle turistler Ağrı Dağı zirve tırmanışı sonrası gelip bahçeyi geziyorlar" diye konuştu.

Bozkırın ortasında adeta yeşil bir vaha: 'Burada yetişmez' diyenlere inat yaptı - 8
Desteklerinden dolayı Vali Osman Varol'a teşekkür eden Ardin, doğada huzur içinde vakit geçirdiğini sözlerine ekledi.
Bozkırın ortasında adeta yeşil bir vaha: 'Burada yetişmez' diyenlere inat yaptı - 9
Bozkırın ortasında adeta yeşil bir vaha: 'Burada yetişmez' diyenlere inat yaptı - 10
Bozkırın ortasında adeta yeşil bir vaha: 'Burada yetişmez' diyenlere inat yaptı - 11
Bozkırın ortasında adeta yeşil bir vaha: 'Burada yetişmez' diyenlere inat yaptı - 12

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