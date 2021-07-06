Bozkırın ortasında adeta yeşil bir vaha: 'Burada yetişmez' diyenlere inat yaptı

"30 YILLIK KAZANCIMIN HEPSİNİ BU BAHÇEYE YATIRDIM"

Ağrı Dağı'ını çok sevdiğini ifade eden Ardin, "Bu bahçeyi kurmak için 4 vincimi sattım. 30 yıllık kazancımın hepsini bu bahçeye yatırdım. Çok memnunum. Buraya 11 çeşitten oluşan 4 bin 500 ağaç diktim. Elma, ayva, kayısı, armut, badem, kiraz, vişne, şeftali ve erik gibi meyveler yetiştiriyoruz" diye konuştu.