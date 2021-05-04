'Bozkırın plajı'na dev yatırım

Yaz aylarında güney sahillerini aratmayan, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Kırşehir'in Kaman ilçesindeki Hirfanlı Baraj Gölü kıyısındaki Savcılı Plajı'nın düzenlenmesi çalışmalarına 2 milyon 170 bin lira destek verilecek.

İHA - Anadolu Ajansı 04.05.2021 - 17:05

'Bozkırın plajı'na dev yatırım - 1

Kırşehir İl Özel İdaresi ile Ahiler Kalkınma Ajansı arasında Savcılı Plajı Düzenlemesi Projesi'ne destek protokolü imzalanması bölge halkında heyecana ve istihdama yönelik umut oluşturdu.

Kaman ilçesine bağlı Savcılı Büyükoba köyünde bulunan ve İl Özel İdaresince çevre düzenlemesi yürütülen Savcılı Plajı Düzenleme Projesi'ne AHİKA tarafından 2 milyon 170 bin lira destek verilecek.

'Bozkırın plajı'na dev yatırım - 2

Bölgede hazırlanacak proje ile mesire alanı, çocuk oyun parkları, kafe ve restoranlar, mescit, kamelyalar, yürüyüş yolu ve otopark gibi bölümler yer alacak.

'Bozkırın plajı'na dev yatırım - 3

Bölgede gençlerin beklediği ise yatırımla birlikte istihdam kapısının açılıyor olması. Bölge sakinlerinden Cuma Yiğit, köyde gençlere istihdam oluşturması beklenen projenin büyük bir imkan olduğunu bölgede bulunan esnafında yapılacak projeden faydalanabileceğini belirtti.

'Bozkırın plajı'na dev yatırım - 4

Kırşehir’e 65, Kırıkkale’ye 80 ve Ankara’ya 140 kilometre uzaklıkta bulunan Savcılı Plajı, mevsimsel ilgileri de yüksek olan bir bölge ve 3 kilometre sahiliyle Akdeniz bölgesini aratmayan görsel bir güzelliğe de sahip.

'Bozkırın plajı'na dev yatırım - 5

"Bozkırın plajı" olarak bilinen Savcılı'ya yılda yaklaşık 30 bin araç giriş yapıyor.

Özellikle hafta sonları binlerce kişinin faydalandığı sahilde, yelken ve bot yarışları ile su kızağı etkinlikleri düzenleniyor.

'Bozkırın plajı'na dev yatırım - 6
'Bozkırın plajı'na dev yatırım - 7

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