'Bozkırın plajı'na dev yatırım

Kırşehir İl Özel İdaresi ile Ahiler Kalkınma Ajansı arasında Savcılı Plajı Düzenlemesi Projesi'ne destek protokolü imzalanması bölge halkında heyecana ve istihdama yönelik umut oluşturdu.

Kaman ilçesine bağlı Savcılı Büyükoba köyünde bulunan ve İl Özel İdaresince çevre düzenlemesi yürütülen Savcılı Plajı Düzenleme Projesi'ne AHİKA tarafından 2 milyon 170 bin lira destek verilecek.